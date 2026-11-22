Aunque las series no me interesan, vi una serie casi entera y ni siquiera era una de esas que el consenso califica como obras maestras audiovisuales. Las series son obras colectivas en un sentido mucho más profundo de lo que solían serlo las películas que tenían autor. Como soy de la época en la que se creía en los autores, como nunca logré pensar el cine de otra manera y como no logro encontrar al autor de las series, no las veo. Me imagino que están hechas por un equipo de profesionales ingeniosos y cultivados que piensan sus productos con la sofisticada dedicación y la tecnología que es de práctica en cualquier industria moderna. Aunque a veces me pongo a ver una serie por casualidad, por escapismo o vaya uno a saber.

Lewis (o Inspector Lewis) tiene sus años. Se emitió en la televisión británica entre 2006 y 2015. Es la secuela de otra serie, Inspector Morse (1987-2000), basada en las novelas de Colin Dexter sobre un policía de Oxford. El sargento Lewis, interpretado por Kevin Whately, era el asistente de Morse que en la secuela ascendió a inspector y a protagonista. Su asistente es el sargento Hathaway, interpretado por Laurence Fox. Fox Jr. es un personaje poco común en el medio, ya que es un activista de ultraderecha que tiene varias candidaturas frustradas al parlamento y unos cuantos juicios por difamación y por racismo a favor o en contra.

Lewis no es una serie woke, aunque tampoco se puede decir que sea reaccionaria, a pesar de sus peculiaridades: para nombrar una, no recuerdo que haya entre tantos personajes una mujer lesbiana (hay algunos hombres gay, pero creo que la universidad de Oxford protestaría si no los hubiera). Tampoco tiene una gran simpatía por los académicos ni por los grupos contestatarios, aunque tampoco la tiene por el establishment conservador. En todo caso, a falta de un autor tiene un par de virtudes que hacen su visión agradable hasta que decae en las temporadas finales. Una es la ciudad, de la que explota las imágenes de los viejos Colleges, sus iglesias, sus mansiones y sus canales.

Otra son los personajes. Lewis es de Newcastle, clase trabajadora y terrenal. Hathaway es un ex seminarista atormentado que estudió en Cambridge. Uno hace deducciones brillantes, el otro lo sabe todo sobre todo. La doctora Hobson, la médica forense cuyo amor recíproco con Lewis tarda varias temporadas en concretarse, aporta también su encanto y sus réplicas.

La serie pone en escena un Oxford de fantasía pero no totalmente ajeno a la encrucijada de ciencia, arte y religión que está en el corazón de la ciudad. La Inglaterra de Lewis parece suspendida en el tiempo, con sus tradiciones vetustas, su poesía y sus cuentos de hadas (de Shakespeare a Tolkien, de Lewis Caroll a C. S. Lewis, de Agatha Christie a Dorothy Sayers). Pero también hay algo siniestro que palpita detrás de su prolija escena: la diferencia de clases, la ambición alocada, el elitismo, la hipocresía de un mundo tortuoso. Lewis no termina nunca de abrir juicio sobre el mal que socava los cimientos del corazón británico: si siempre estuvo allí, como lo prueba el teatro isabelino, o se agrava con cada manifestación de la modernidad. Lewis y Hathaway son testigos angustiados de ese mal que engendra una telaraña de bajezas en las que nuestros héroes nunca participan.