Se van cumpliendo, y se ha dicho ya bastantes veces, cien años de la publicación de El juguete rabioso de Roberto Arlt y otros tantos, porque es también de 1926, de Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes. Se cumplen también, por ende, cien años de sus respectivos finales. El juguete rabioso termina diciendo: “Tropecé con una silla… y salí”. Y Don Segundo Sombra, por su parte, algo más célebremente: “Me fui, como quien se desangra”. Hubo en Güiraldes una notoria ambición de poesía de la que Arlt, en cambio, quiso y pudo prescindir. El final de Fabio Cáceres precisaba insuflarse de cierta intensidad literaria; el de Silvio Astier era prosaico, y no debía expresarse entonces sino de manera prosaica.

Astier sale, Fabio se va. Se encuentran, claro, en espacios bien distintos. Astier, en un espacio cerrado, el de esa casa que se disponía a robar y al final no roba; sale de ahí pero no se sabe bien hacia dónde, no se sabe bien hacia qué (¿quedó en pie o quedó en nada el ofrecimiento del ingeniero Vitri de un trabajo para él en Comodoro Rivadavia?). Se diría que sale, que solamente sale, que su impulso se limita a eso y no a irse hacia acá o hacia allá. Salir, salirse, y no precisamente con la suya; salirse de esa propiedad ajena a la que él estuvo a punto de no ofrecer un respeto irrestricto. Se tropieza al salir, y es comprensible: ¿su vida no se ha visto colmada acaso, más que nada, de tropiezos? Hay una silla en el paso, se la lleva por delante. ¿Y no ha sido el signo definitorio de su vida la falta de lugar, el no tenerlo o el no encontrarlo? Fuera de lugar, en un espacio impropio, Silvio Astier sólo quiere salir, y en el acto de salir tropieza.

A Fabio Cáceres, en cambio, el espacio le sobra: tiene la pampa a su disposición. La tiene porque la llanura está ahí, abierta, al alcance; y la tiene porque ahora sabe que esa tierra además es suya. Fabio se va, pero no sale; puede irse sin salirse: ventajas de la vastedad, ventajas de la propiedad. Se va de Don Segundo, en todo caso, cumplido el ciclo de su agaucharse, volcándose hacia su destino de patrón. Y se va de su condición de ahijado o de hijo postizo (postizo porque su sangre es otra. ¿Será por eso que, al irse, se va como quien se desangra?), y lo deja al padrino inmóvil (lo que se adivina, cuando él se va, es que Don Segundo se lo queda mirando). Los que vienen desde lejos, allá en la pampa infinita, parecen brotar de la nada; al irse, en ese final, Fabio Cáceres parecerá deshacerse, deshacerse o desangrarse, aunque sólo desde la visión de Don Segundo.

Se ha señalado, y con precisión, que, desde aquel 1926, El juguete rabioso (urbana y moderna como es) se proyecta hacia el futuro; en tanto que Don Segundo Sombra (rural y tradicional como es) se repliega hacia el pasado, incluso para tratar de darle un cierre. Un siglo pasó, todo un siglo. A cien años de distancia nos quedan también, por lo tanto, dos escenas de violencia sexual: una que narró Güiraldes y una que narró Roberto Arlt. La de Güiraldes transcurre de nuevo a cielo abierto, en plena pampa, a la intemperie, sin más albergue que unos yuyos; la de Arlt, de nuevo en un espacio cerrado, tanto que hasta llega a volverse opresivo, y termina con una salida brusca. Güiraldes narra una escena de forzamiento sexual, la de Fabio con una chinita llamada Aurora; lo que ocurre en cierto modo se agrava por el hecho de que ese forzamiento forma parte naturalmente del asunto, como si todo eso que ocurre no pudiese sino ocurrir así (él avanzar, ella resistir, él forzar, ella admitir): “Aurora se reía con tal olvido de su cuerpo que hacía un rato tenazmente defendía, que pude aprovechar de aquel olvido”. Entre el enojo de Aurora (“Sonso… sinvergüenza… decí que sos más juerte”) y el orgullo de Fabio (“Me querés, prendita”), termina el episodio. Violencia opresiva es la que usa Fabio para dar cabida a su deseo.

Lo que cuenta Roberto Arlt es distinto. Es el encuentro, en una pieza de pensión, de Silvio Astier con un muchacho de camisa sucia y “largas medias de mujer” en los muslos. No hay un acto sexual entre ellos; al contrario, si la violencia estalla (si estalla en Astier) es para alejar drásticamente esa posibilidad. Violencia represiva es la que usa Silvio para sofocar un deseo eventual. Se echan mutuamente de esa pieza: “Andate, bestia. ¿Qué hiciste de tu vida?”, dice Silvio. “No me toqués. Se me revienta el corazón. Andate”, dice el otro un poco después. Se echan, pero se quedan; y cuando finalmente se van, primero uno, después el otro, lo hacen por propio impulso. “Salí”, dice Silvio Astier, y esta vez no tropieza con nada.

El episodio de Fabio Cáceres, en cambio, empieza ni más ni menos que así: “Entorpecido por su resistencia, tropecé en un surco”.