Alguien dijo, emulando no sé qué principio del Corán, que uno debería ver un Papa por lo menos una vez en la vida. Sea. Yo vi a Juan Pablo II cuando vino con un mensaje de paz en 1982, pocos días antes de la capitulación argentina en la guerra de Malvinas. Estuve aquella vez en los bosques de Palermo. Juampi volvió en 1987, pero entonces no me pareció necesario acompañarlo porque las circunstancias eran otras.

A León XIV lo vimos en Roma con una amiga (para más datos: mi gemela astral). Cuando anunciaron la fumata bianca nos miramos: iba a ser una picadora de carne, pero ¿cómo no ir? Fuimos. Y lo vimos, lo oímos decir su primer saludo y nos emocionamos cuando habló en castellano. Esas cosas que vienen siempre junto con el mate, las empanadas y las canciones de Charly.

Así que tengo una vida hiperpapalizada, no necesitaba ir esta vez a verlo, pero lo escuché y lo leí pegándole interminables cachetadas al Sr. Milei, sentado a su lado en el borde de una silla y con la cara menos congestionada que en sus últimas apariciones públicas.

No diré más, porque su discurso ha sido ya muy analizado y puesto en contexto por los principales analistas políticos (Carlos Pagni, Horacio Verbitsky, Ignacio Zuleta).

El Gobierno Nacional realizó la contratación directa mediante expediente 79-0012-CDI26 bajo la modalidad de “renglón único”. La empresa adjudicataria, DF Entertainment S.A., presentó un presupuesto cerrado por la producción integral del evento, lo que impide conocer cuánto costó específicamente el alquiler, el armado o el catering de la carpa VIP. El monto total del contrato fue de 8.690 millones de pesos (unos 6 millones de dólares).

La carpa estaba preparada para albergar hasta 250 personas en 1.200 metros cuadrados, dentro de un sector VIP general preparado para 3.500 personas. Contaba con piso alfombrado, sistema de aire acondicionado y baños refrigerados especialmente acondicionados (diferentes de los baños químicos del predio). Se contrató un lujoso servicio de catering que fue escandalosamente promocionado.

Hasta ahí todo es un poco sorprendente, pero lo que verdaderamente dio asco fue la ristra de “figuritas del espectáculo”, empresarios y personas sin función oficial que se dieron cita en la carpa, dando un mensaje no de un futuro de concordia, sino de una decadencia deprimente.

La gran tradición de la cultura argentina está ligada a la sobriedad. De Borges («El lujo me parece una vulgaridad», en entrevista de Mario Vargas Llosa, 1981, “la forma más incómoda de la vulgaridad”, “el lujo me parece guarango”) hasta el Indio Solari (“El lujo es vulgaridad”).

Me detengo en el cachivache argentino, la Carpa Vip. La relación de la iglesia católica con el lujo es compleja, pero por algo el Papa argentino, a quien Leon XIV sigue, eligió Francisco como propio nombre.

Armar una carpa vip para una ristra de guarangos es una cachirulada. Debe ser condenada ética y estéticamente. Sobre todo, debe ser considerado un acto que erosiona no solo las instituciones sino las más nobles tradiciones criollas.