En un bar de Buenos Aires, a la hora del almuerzo, entra un vendedor ambulante. Empieza a recorrer las mesas, una por una, para ofrecer pares de medias. Un mozo, al verlo, se acerca a él, con apuro pero sin aspavientos. La mano que le apoya en la espalda no es pesada, pero sí perentoria. Por supuesto que lo que hace no es otra cosa que echarlo, pero la escena que actúa es la de quien lo invita suavemente a retirarse. El vendedor ambulante no se niega, no se resiste, pero vuelve su retirada lo más lenta posible. Estira la situación para, de ese modo, ganar tiempo; y en ese tiempo que gana no para de ofrecer su mercadería: una mesa más, dos mesas más, incluso tres.

Mientras todo esto ocurre (la historia, claro está, es verídica), desde una mesa del medio, una mujer alza la voz y pregunta al aire (pregunta retórica, pero apremiante) por qué el mozo no lo saca al indeseable a la calle de una buena vez. No es el enojo lo que la lleva a levantar el tono, sino el susto. El vendedor, ya en retirada, no deja de ofrecer las medias. El mozo vuelve a ponerle la mano en la espalda, para que no parezca que meramente se va, para que se entienda que es él quien lo saca. La puerta se abre, el vendedor sale. La puerta se cierra.

En el televisor aparecen luminosas imágenes del papa León XIV en Luján

En el televisor encaramado en la parte más visible del local, aparecen entretanto luminosas imágenes del Papa León XIV en Luján (todo esto sucedió hace ya unos cuantos días). Se lo ve estrechar manos, se lo ve sonreír dulcemente, se lo ve bendecir. En el bar hay alguien que exclama: “¡Me emociona! Me emociona la empatía que tiene con la gente”. Es genuina esa emoción, no hay por qué pensar lo contrario. Pero proviene de la misma mujer que, hace apenas unos minutos, reclamaba no sin premura que se echara al vendedor ambulante.

La contradicción, por así decir, salta a la vista, aunque no, según parece, a su propia vista. Pienso en esa frase tan conocida, citada tan a menudo: que hay que predicar con el ejemplo. Se me ocurre que la advertencia le cabe, no sólo el predicador, a quien profiere la prédica, sino también a quien la recibe, la recoge, la valora y la celebra.