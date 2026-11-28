En el congreso de la Asociación Internacional de Consultores Políticos en Sevilla se habló mucho sobre la importancia de la inteligencia artificial en las campañas. La conclusión fue unánime: ayuda, pero no define. Y en el panel sobre América Latina, se dijo que “la oposición no gana elecciones, son los gobiernos quienes las pierden”. Se refería a Colombia, donde un outsider sin antecedentes ni propuestas, con un tigre como emblema de fuerza para poner orden y dar seguridad, le ganó al candidato de Petro. La frase es cierta, pero incompleta. Los gobiernos pierden, sí, pero alguien tiene que estar ahí para recoger ese desgaste, y lo recoge quien tiene algo para decir. La elección intermedia de Estados Unidos lo mostró con claridad.

Ganar hablando de los problemas cotidianos obliga después a resolverlos.

Los demócratas obtuvieron una gran mayoría con una guerra impopular de fondo. Pero el problema no era la guerra sino los precios. La oposición habló de lo que preocupaba a la gente todos los días: la asequibilidad, la vivienda, los salarios, las deudas. Lo había aprendido un año antes, en las elecciones de alcalde de Nueva York y de gobernador de Virginia. Los republicanos creyeron que la elección sería pareja, pero hasta la inmigración, su bandera, se volvió en su contra al convertirse en un tema cotidiano: desaparecían vecinos y pequeños negocios.

El votante lo resumía con sencillez: “Necesito gente moderada, necesito gente que me calme”. Y mientras Barack Obama apuntalaba la campaña nacional, aparecieron muchos dirigentes demócratas nuevos, de alrededor de 35 años, que ganaron sus elecciones locales. Quizás de allí salga el próximo candidato a presidente.

Ganar hablando de los problemas cotidianos obliga después a resolverlos. Los demócratas creen que pueden ganar la presidencial, y su dilema ya está planteado: cómo poner dinero en el bolsillo de la gente sin aumentar los impuestos. Las respuestas que circulan son gravar a los ricos o quitarle fondos al ICE, la agencia de control migratorio. Es la tensión de toda oposición que llega con la promesa de mejorar la vida diaria.

También hay gobiernos que ganan, y es cuando cumplen. Es el caso de Lula. Su campaña podría contarse como un cuento de marketing, con los grupos de WhatsApp como instrumento movilizador. Pero lo decisivo fue la política: con un día menos de trabajo por semana y el aumento de la Bolsa Familia, les cambió la vida a muchos.

Ni la IA ni el fin de las PASO van a definir el 2027



La lección es clara. Para ganar no alcanza con la tecnología: hacen falta una narrativa poderosa, emisores confiables y soluciones. Los demócratas ganaron porque entendieron la dramática cotidiana y mostraron que enfrente había un grupo de supermillonarios preocupados solo por sí mismos. Lula, porque tenía hechos para mostrar. La herramienta tecnológica amplifica, pero no reemplaza lo que se tiene para decir y para hacer.

Con o sin PASO, gobierno y oposición enfrentan el mismo examen. Al gobierno no le alcanza con agitar el miedo a la vuelta de los “k”: necesita dejar de perder votantes desilusionados por un ajuste que les vuelve angustiante el día a día.

El Senado le dio media sanción a la reforma electoral del Gobierno. | Crédito: Cedoc

El momento recuerda a fines de 2022, cuando las encuestas mostraban que Milei podía ganar y muchos decían que un personaje así no podía hacerlo. Hoy sucede lo inverso: las encuestas avisan que el oficialismo puede perder. En el gobierno lo temen y no es casual que hayan impulsado la eliminación de las primarias. Pero Patricia Bullrich parece haberlo registrado; no en vano reclama cambios en la economía. Si la escuchan, el oficialismo tiene una oportunidad. A la oposición no le alcanza con esperar el desgaste del gobierno: tiene que ordenarse y ofrecer un relato, soluciones y candidatos creíbles. La mesa parece mejor servida para una propuesta de cambio. Pero ni la IA ni el fin de las PASO van a definir el 2027. Al peronismo le vendría bien mirar la campaña del Partido Demócrata.

*Consultor y analista politico.