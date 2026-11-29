El fútbol y la política tienen, sobre todo en la Argentina, muchas más ligazones de las que se sabe y se sospecha. No solo el papel de las barras bravas como grupos de tareas disponibles para ambas actividades y en muchos casos para los mismos dirigentes, que lucran de uno y otro oficio. También los intereses del gobierno de turno (tanto el nacional como los provinciales) en la orientación y el manejo de determinados clubes. O la manipulación de ascensos y descensos para satisfacer desde el fútbol necesidades de la política. El fútbol es siempre un coto de caza apetecible en el que muchos políticos suelen buscar la ampliación de su influencia. Perón y Kirchner con Racing, Macri con Boca, los Menem con River, Grindetti y Moyano con Independiente son unos pocos y conocidos ejemplos del intercambio de prestaciones entre ambos espacios y de cómo pueden valerse el uno del otro. Existen muchísimos más, prácticamente no hay club virgen en este aspecto, y la profundidad de esas transas suelen ser ajenas al conocimiento de aquellos hinchas que siguen creyendo que el destino de sus equipos se decide únicamente en el campo de juego y según habilidades o torpezas de los jugadores o de acuerdo con el éxito o fracaso de las tácticas y estrategias de los directores técnicos. El apestoso lodo en que se desenvuelve hoy el arbitraje del fútbol argentino está terminando, sin embargo, con esa ilusión.

En un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad en diciembre de 2013 la antropóloga Verónica Moreira, especializada en Sociología del Deporte, apunta: “La política, lejos de ser un fenómeno que invade y contamina el campo futbolístico, es un elemento que lo constituye dinámicamente”. Moreira da en el centro del asunto. Las relaciones carnales entre política y fútbol no son epidérmicas ni casuales. Moreira apunta también al modo en que, más allá de la ilusión futbolera, los hinchas fingen demencia. “Cuando los hinchas creen que sus expectativas (generalmente futbolísticas) son respetadas, algunos llegan a contemplar los arreglos personales de los dirigentes como un margen de acción que estos tienen. Hacen la vista gorda sobre los negocios que concretan los directivos con recursos de la institución”. Es decir, que actúan como muchos votantes a la hora de elegir gobierno para el país. Escribe Moreira: “En corrillos, se dicen frases como: «roba, pero hace», «roba, pero trabaja», «con este [por un político de mala fama] no nos vamos al descenso”. (…) cuando los resultados no acompañan al equipo, sobre esos mismos dirigentes caen comentarios tales como «ladrón», «corrupto»; o juicios morales sobre su vida privada”.



La última gran similitud entre fútbol y política se ve hoy en el caso de la suspensión de las PASO y la Reforma electoral. La AFA de “Chiqui” Tapia cambia permanentemente las reglas de los campeonatos según amistades, conveniencias e intereses de su máximo dirigente, y lo hace en mitad de los campeonatos, inventando a piacere ascensos, descensos, campeones y cantidad de participantes, designando a dedo los árbitros para partidos donde deben ganar los caballos del comisario y repartiendo beneficios a clubes cortesanos del poder que con sus votos mantienen al mandamás en el cargo. El gobierno de Milei cambia del mismo modo las reglas ante un año electoral que se presenta posiblemente adverso y, para conservar el poder, empieza a repartir beneficios entre personajes (gobernadores, legisladores) de la casta que prometía combatir y eliminar, y a la que ahora se asocia. También en este caso hay jueces (árbitros) que aseguran los resultados (impunidades) para mantener el estatus quo. Fútbol y política. Tan iguales, tan lejos ambos del juego limpio.

*Escritor y periodista.