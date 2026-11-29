Napoleón Bonaparte declaró una vez que el día más feliz de su vida había sido el de su primera comunión. Uno imagina al emperador que había hecho fusilar prisioneros, coronado reyes, arrasado ciudades y enviado a centenares de miles de hombres a morir por una idea bastante particular de la grandeza decidiéndose finalmente por aquella mañana en que recibió la hostia. Hasta es posible que lo dijera sinceramente.

Mircea Cartarescu declaró hace poco que conocer a Mario Vargas Llosa fue el momento más elevado de su vida. Me parece una estupidez verdaderamente histórica.

Lo dijo en Arequipa, durante un festival literario, y la frase podría parecer una de esas exageraciones que se pronuncian para complacer a los anfitriones. La declaración tiene también su costado penoso. Cartarescu escribió libros extraordinarios, sobrevivió a una dictadura, presenció el derrumbe del comunismo y vivió lo suficiente para convertirse en uno de los escritores europeos más importantes de su generación. Pero cuando le preguntan por el momento más elevado de su existencia elige aquel en que conoció a un colega.

Desde hace años, Cartarescu figura entre los candidatos al Premio Nobel de Literatura. No encuentro motivos para relacionar su devoción por Vargas Llosa con las aspiraciones al premio. Pero la frase habla de la curiosa transformación que experimentan algunos escritores cuando empiezan a circular sus nombres entre los posibles elegidos de la Academia Sueca.

Sería interesante escribir una historia de las humillaciones voluntarias de los escritores. Una historia de la genuflexión, de las declaraciones de amor a colegas ilustres, de las reverencias innecesarias. El Premio Nobel ocuparía varios capítulos. Aunque sería injusto atribuirle toda la responsabilidad. El escritor aprende a humillarse mucho antes de que alguien mencione Estocolmo. Lo hace frente a un editor, un crítico, un jurado municipal, el organizador de un festival...

El problema se agrava cuando la humillación adquiere la forma de la bondad. Los escritores contemporáneos parecen empeñados en demostrar que son buenas personas. Se preocupan por la humanidad, condenan las guerras, defienden la tolerancia, celebran la diversidad y descubren con regularidad que la literatura puede salvar el mundo y ser puente entre culturas. Cartarescu llegó a atribuirle al arte la capacidad de detener guerras, epidemias y calamidades.

Los escritores siempre quisieron ser admirados, pero durante mucho tiempo consideraron que para conseguirlo convenía ser desagradables. Swift detestaba a la especie humana. Flaubert despreciaba a casi todos sus contemporáneos. Céline convirtió el resentimiento en una forma de energía verbal, con consecuencias morales y políticas que sería absurdo disculpar. Thomas Bernhard recibía premios para insultar a quienes se los concedían.

Sartre rechazó el Nobel en 1964 y Borges en 1976. Ese gesto no los convirtió en buenas personas. Tampoco parece que ninguno de los dos estuviera particularmente interesado en semejante distinción. Se puede discutir la vanidad que encerraban sus rechazos, pero al menos se trataba de una vanidad capaz de producir alguna incomodidad. Hoy resulta difícil imaginar a un escritor que aspire al Nobel pronunciando un discurso como los de Bernhard. Lo habitual es que agradezca, se emocione y aproveche la ocasión para recordar que los libros nos hacen mejores personas.

Lo más aburrido de las buenas personas es que suelen parecerse entre sí. Un escritor puede ser avaro, envidioso, mezquino, supersticioso, cruel y ridículo. Esos defectos, bien administrados, produjeron algunas de las mejores páginas de la literatura. La bondad, en cambio, tiende a uniformar.

Napoleón, al menos, eligió su primera comunión. La ventaja de aquella ceremonia era que no necesitaba repetirla cada vez que se encontraba con un hombre importante. Aunque, pensándolo bien, tampoco sabemos qué habría declarado si la Academia Sueca le hubiera concedido un Premio Nobel de Estrategia Militar.