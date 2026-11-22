Hay un juego de parecidos y diferencias entre lo que afirma el presidente Javier Milei y lo que dice la jefa de la bancada de Senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Como se suele decir, “el diablo está en los detalles”. Parafraseando: “lo interesante está en los matices”.

Milei declara: no nos vamos a mover un milímetro, esto sigue tal como está. En cambio, Bullrich sostiene: para que el proyecto gane le tenemos que dar algo a la gente, la que decide es la economía. El Presidente manifiesta: Patricia Bullrich es mi socia. En cambio, ella afirma: somos socios en el proyecto. No es lo mismo. Él dice “el jefe soy yo”; ella asegura que “el jefe es el proyecto”.

Sobre estos matices hay una serie de cuestiones que no queda claro cómo van a resolver. Entre otras, el gobierno dio marcha atrás con varios puntos del proyecto de Presupuesto 2027 para obtener dictamen. El tema es cómo va a lograr hacer compatibles esos cambios con la idea innegociable de que el equilibrio fiscal no se toca bajo ningún aspecto. Por ejemplo, si van a otorgar mayores recursos a las provincias y, al mismo tiempo, van a seguir bajando impuestos en un escenario recesivo, no se entiende cómo lograrán que cierre la ecuación.

También en Diputados, aliados frecuentes del gobierno decidieron no dar quorum para la sesión del último miércoles. Pero hicieron algo adicional: se pararon al lado de las bancas y no se sentaron. No solo no dieron quorum, además mostraron que no lo dieron. Hicieron visible su disconformidad con el gobierno porque éste no les dio lo que había prometido darles. Un gobierno en debilidad está obligado a realizar mayores concesiones para lograr la construcción de mayorías. La cuestión es cuánto “le cuesta” la sanción de sus proyectos en este nuevo escenario.

Los jefes distritales –cuyos diputados y diputadas no dieron quorum– tienen en los próximos meses elecciones en sus provincias, donde se van a elegir la mayoría de los cargos ejecutivos y también cargos legislativos y, por lo tanto, sus necesidades de obtener recursos para sus electorados son mayores.



En paralelo, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió dictamen de mayoría el miércoles para, entre otras cosas, suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), dentro de un proyecto de reforma electoral más abarcativa. De aprobarse, la suspensión de las elecciones primarias regiría de manera excepcional para los comicios de 2027. El resto de los cambios propuestos tendrán carácter permanente. El oficialismo también aceptó retirar de su iniciativa las llamadas listas colectoras. Además, se establece un recorte del 50% en la pauta publicitaria oficial en radio y televisión, manteniendo este porcentaje, según el pretexto de los voceros oficiales, con el objetivo de equilibrar la comunicación de las propuestas de las diversas fuerzas políticas.

El gobierno toma esta decisión, convencido de que las PASO hoy serían una herramienta que le facilitaría a la oposición principal a su proyecto una forma de dirimir sus diferencias y elegir una candidatura. Entonces trata de complicarle la situación todo lo que puede, eliminando las PASO.

La negociación que lleva adelante el oficialismo es compleja. En ese marco, va haciendo concesiones: por ejemplo, como ya se dijo, da marcha atrás con el tema de las colectoras. Vamos a ver si, al sacarlas, algunos de los que habían dicho “te apoyo siempre que haya colectora” no le dicen “así no te apoyo”.

El gobierno no está avanzando con sus proyectos en el Parlamento tal como quiere. Nada es automático: no es “dictaminó la comisión, ya lo aprueban en el recinto”. Es “dictaminó la comisión, dieron un paso”. Hay que ver cómo sigue. El oficialismo está obligado a llevar adelante un sinfín de negociaciones para construir mayorías para sus proyectos.

La sesión del Senado del jueves, en la que el oficialismo tuvo que ceder ante las demandas de las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las agrupan, es una muestra de las dificultades crecientes que tiene la actual gestión para aprobar sus proyectos de ley y para bloquear o modificar las iniciativas que cuestiona.

Es un gobierno en su laberinto: en un camino con dificultades y encrucijadas en las que trata de encontrar una salida.



*Presidente del Partido Solidario.