El 30 de noviembre del 2022 cambió el mundo cuando Open AI puso a disposición de todos el ChatGPT. En una carrera velocísima, a fines del año siguiente ya se habían sumado los chats de Meta, Google, Microsoft, Anthropic, Elon Musk y los chinos.

Ahí comenzó una reorganización acelerada de cómo se hace y cómo se consume el periodismo. Como dice el reciente informe de la iniciativa Signals at Scale, en ese momento pasamos de una internet repleta de artefactos a una más fluida. Ahora, las webs y las aplicaciones están dejando de ser nuestro destino. Las notas, los videos y los audios se están convirtiendo en un flujo único al que nosotros convocamos con nuestras preguntas en los chats de IA.

Hay por lo menos tres tipos de consumo periodístico:

El consumo incidental: las noticias me encuentran a mí, en mi consumo en redes.

El consumo dirigido: vamos a informarnos a nuestras marcas de referencia periodística.

El consumo conversacional: a través de un chat de IA nos informamos haciendo preguntas.

Y es habitual que una misma persona realice los tres consumos diferentes en algún momento del día.

AGUA POTABLE

EN LA INUNDACIÓN

La inteligencia artificial es la herramienta que necesitábamos para navegar por la inundación de información que vivimos. Los dos beneficios fundamentales, aunque parezcan contradictorios, son la velocidad y la profundidad. Por eso, no usarla es suicida.

Es un exocerebro periodístico que nos salvó porque ya era imposible para el ser humano el procesamiento de tanto conocimiento. Es una red neuronal que convierte en líquida la internet para nosotros.

Pero si se quiere analizar el impacto de la superinteligencia en el periodismo, hay que ir por partes. El proceso periodístico se divide en cinco fases. Veamos cómo incide en cada fase:

Idea y planificación del contenido a producir. Acá la IA amplifica la capacidad cognitiva de un periodista y su capacidad de exploración y testeo de ideas. No iguala a todos: al periodista mejor formado, el más perceptivo, quien recorre más el territorio, con más fuentes y mejor archivo digital, lo va a potenciar más que al que solo depende de la IA. Si además, tiene configurado agentes para la recolección de información, crece su capacidad de detectar noticias. Hay medios que tienen agentes que sugieren temas analizando las conversaciones de los lectores. También son útiles los buscadores conversacionales para explorar su propio archivo, como tienen The Washington Post, Time o Nikkei, uno de los principales medios japoneses. Cuando los medios centenarios tengan disponible su archivo en el chat, se cambiará la narración histórica en cada país. En esta etapa y en las siguientes los periodistas buscan un sentido, por eso, sean o no conocidos, son líderes de opinión.

La búsqueda de la información. Uno de los procesos más alentadores es la ruptura de la barrera idiomática. Por ahora el límite a esa globalización de la visión es la cabeza del periodista, que no tiene mayor interés en salir del viejo mundo atlántico del siglo diecinueve, y no explora el mundo real que hoy tenemos, como dijimos en nuestra columna “La idea de Occidente limita al periodismo”. La superinteligencia recolecta en casi todos los idiomas y te lo traduce. Solo falta usarlo.

La verificación. La superinteligencia procesa pero a nosotros nos corresponde verificar. Este es un checkpoint clave. Existe una industria de la desinformación basada en la IA, por lo que nuestra capacitación profesional para detectarla es esencial. Los chequeadores como Maldita en España o Chequeado en Argentina están desarrollando conocimientos clave que hay que expandir en todas las redacciones.

La producción y edición. Esta es también una etapa delicada, donde se puede entrar al pantano de pedirle a la superinteligencia la producción del material. Si no se hace con cuidado, puede deslucir el trabajo. En algunos casos, el periodista aporta la información nueva y le pide a la IA la producción del texto, audio o video. Y luego el periodista lo revisa y le da el ok final. Humano al principio y humano al final, es la regla en las redacciones profesionales. Así, en cinco minutos es posible para un periodista avezado escribir una nota sobre un tema que conoce a la que le dedicó varias horas de reporteo. Si, además, ese periodista tiene conectado su historial de notas y sus archivos de material con el chat, esa nueva nota será mejor aún. La Associated Press automatizó la producción informativa sobre balances trimestrales. News Corp en Australia escribe con IA artículos hiperlocales. Un diario finlandés hace los primeros borradores con IA. La BBC creó la BBC Style Assist, la que adapta los borradores de sus periodistas al estilo editorial de la organización.

La distribución e interacción. Aquí la IA puede llevar al medio a una personalización rabiosa. En su nueva guía de Periodismo IA, el profesor Álvaro Liuzzi menciona al Aftenposten, de Noruega, que personaliza los temas de portada según cada usuario, luego de darles tres noticias principales a todos en forma compartida. Y también cita al Scroll.in (India), que adapta extensión y profundidad según la atención disponible del usuario.

Como se puede ver, el periodista tiene en la IA una aliada extraordinaria. El problema es que mientras mejoramos la calidad de nuestro trabajo, nos erosiona las bases del negocio. Una prueba más de la ambivalencia que el futuro siempre trae y habrá que resolver.

MEDIO CENTENAR DE COLUMNAS

Esta es mi columna número cincuenta como Defensor de los lectores. Esta es una función transitoria a la que gentilmente me invitaron. Se convoca a un observador externo al medio para comentar el periodismo. En estos doce meses hemos recorrido aspectos específicos de la relación entre los periodistas y la democracia. Solo en las últimas seis columnas analizamos cómo el periodismo se relaciona con Facebook, X, Instagram, TikTok, Youtube y WhatsApp. La única clave es explorar dónde está y hacia dónde va el periodismo.