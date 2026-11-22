En la página 24 de El bar de Tlalpan (Paradiso, Buenos Aires, julio de 2026), de Silvia Maldonado, se lee: “Entonces, no vuelvo sino que prosigo”. Podría decirse que esa frase define buena parte de la novela, en el sentido de que es una novela que avanza, que prolifera, que se va abriendo hacia un relato polifónico, incluso coral. Cargada de inserciones con subtítulos como “Síntesis de lo informado por Mireya tal cual sucedieron las cosas”, u otros por el estilo (que lejanamente recuerdan al Puig de The Buenos Aires affair) el texto no deja nunca de interrogarse por sí mismo, por el carácter mismo del relato, por la pregunta misma acerca de qué es un relato, en este caso un relato que, bajo el paraguas del policial (o del falso policial) articula, dialécticamente, lo íntimo con lo político, las partes con el todo, lo fragmentario con el sentido global.

Maldonado, como en novelas suyas anteriores (pienso en La bienaventuranza) se inscribe con soltura en una tradición a la que podríamos llamar “literatura latinoamericana clásica”. O dicho en otros términos: la tradición de los clásicos de la literatura latinoamericana del siglo XX atraviesa su obra, son, de algún modo, su horizonte de lectura y de preocupaciones. Hay en Maldonado también una preocupación generacional (la del exilio durante la dictadura del 76), un puente con esa memoria tan presente en la vida cultural nacional y, al mismo tiempo, tan atacada, tan cercada por el negacionismo y las reescrituras reaccionarias de la historia, muy propia de estos años oscuros que nos tocan vivir. Maldonado sale airosa de esa búsqueda, porque tal vez por esa confianza en el relato, por ese proseguir que marcábamos antes y que, para volver sobre esa palabra, marca la novela. No es casual entonces la filiación con Puig (pero bien podría ser también un despliegue textual a lo Néstor Sánchez: tal vez no sea azaroso que uno de los personajes de Maldonado –Natalia– se mude a “un barrio conocido como Villa Urquiza”, tierras donde Sánchez ambientó sus mejores historias) en el sentido de que el relato debe seguir, debe avanzar derrumbando obstáculos o, mejor aún, esquivándolos. Porque de eso se trata en las narraciones dentro de la narración en El bar… de saltear los abismos de una novela que toma la memoria de una muerta, es decir, la memoria de alguien que vivió, la memoria como vida, como acción, la memoria en su dimensión performativa.

Ya desde el título, la novela se inserta también en otra tradición (si es que esa tradición existe, tal vez la estamos inventando nosotros en este mismo momento) que es la de novelas sobre bares. Sobre cafés. Aunque, claro, el Tlalpan es un bar de allá, de ese México lejano (tierra de acogida, de agradecimiento, pero también de extrañeza) y el asunto pasa no entre cafés y medialunas, sino entre “tequilitas”. Hay mucho de destreza visual en Maldonado para dar vida a ese bar y que el lector vea el sitio, se percibe el aroma, la atmósfera, que también sirve para dar ese carácter fuerte al relato. La novela termina, el bar no existe más, pero queda la vida en Villa Urquiza, otra historia que comienza. Siempre otra historia comienza. Y siempre la memoria (“la memoria de la masacre de Sucre”) como un mandato literario, como una exigencia ante el texto, para que el texto esté a la altura de lo sucedido.