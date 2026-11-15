Esto no va a quedar así

Ya pasaron más de veinticinco años desde que la computadora Deep Blue le ganó al ajedrez a Garry Kasparov. Después, el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial generativa hizo que el ajedrez humano pasara a ser una liga menor. Aunque lo interesante es que los humanos pierden, pero el ajedrez se sigue practicando como antes: con sus torneos, sus rankings y sus campeones. No nos preocupa que Faustino Oro, el niño prodigio argentino, sea un jugador de tercera frente a las máquinas: admiramos sus progresos como hacíamos con los de Bobby Fischer. Por otra parte, según me explica ChatGPT, los ajedrecistas estudian y se entrenan usando IA y gracias a ella han mejorado en su juego aunque las máquinas hacen jugadas geniales que los mejores jugadores no están en condiciones de entender por qué lo son.

Algo parecido ocurre con la matemática. Hace poco, un conjunto de profesionales salió a protestar porque veía peligrar sus fuentes de trabajo, amenazadas por una IA que resolvía problemas que habían eludido a los mayores genios durante décadas. Si en el ajedrez se ha logrado una especie de convivencia o de colaboración entre la inteligencia digital y la humana, en matemática parece haberse planteado una guerra de exterminio de desenlace incierto. Los matemáticos dicen que la IA resuelve problemas pero no los comprende ni los ayuda a hacerlo.

¿Y qué pasa con la literatura? Ahí el asunto se puso espinoso. En octubre, un peruano llamado David Silva Rojas ganó un concurso de novela organizado por la editorial mexicana Almadía. Una nota aparecida en El País informó que el programa Pangram, una herramienta de IA que se usa para detectar textos escritos con IA, había determinado que Silva Rojas bien podía ser un sobrenombre. La editorial se alineó con el autor y el jurado, exigió un pedido de disculpas por acusar sin pruebas y confiar en herramientas colonialistas. Fue un serio error. Poco después, Brunella Tipismana, joven periodista y académica peruana, escribió una nota brillante y definitiva sobre el tema. No solo explicó por qué se sostenía el dictamen de Pangram sino que descalificó la novela como un bodrio ilegible escrito bajo las consignas del viejo miserabilismo tercermundista. El problema es serio: la IA no solo le vende pescado a los jurados y a las editoriales, sino que se lo vende podrido.

Así, hemos llegado a un punto de quiebre. Está claro que la IA se seguirá usando para escribir aunque también se usarán los detectores para evitarlo. Hasta ahora, la IA no escribió buenas novelas, pero nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro ni si la relación será colaborativa o excluyente.

Dos tuits de escritores prometen alternativas encontradas. Carolina Sanín fue muy contundente: “Ustedes dicen que no escriben con IA. Que la IA los ayuda a revisar, a corregir. Revisar y corregir, amigos, es escribir. Si lo hacen con IA, eso significa que quieren tener la ilusión de que son escritores, no escribir.” Mariano Dupont la contradijo de modo radical: “Dentro de dos años, toda esta cuestión de textos escritos por humanos o IA o de forma ‘híbrida’ no va a tener ningún sentido. Todo se va a mezclar, con resultados maravillosos (y algunos desafortunados, claro). William Burroughs hubiera dado un huevo por vivir esta época.” Siempre hubo pesimistas y optimistas.