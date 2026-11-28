Hay que tener siempre honestidad intelectual. Verón no me cae bien. Desacuerdo plenamente con sus ideas políticas y económicas, con el papelón de Foster Gillett (sobre el que todo indica que va a volver a insistir), con su relación personal con Milei, con sus ideas privatizadoras que no son otra cosa que una excusa para los negocios (muchas veces, tal vez la mayoría, con dineros de origen dudoso). Discrepo con casi todas sus posturas. Pero hoy, que Estudiantes juega otra final de la Libertadores (recordemos que Estudiantes ganó tantas Libertadores como el inmenso River, y si gana hoy lo supera, con 5 copas) no debemos dejar de reconocer que lo que hizo Verón con Estudiantes es impresionante. Casi insuperable. Primero como jugador, ganando una Libertadores, y luego como presidente, ganando títulos sin parar y llegando a la final contra el poderoso Palmeiras.

Desde hace tiempo se puso de moda en el ambiente del fútbol la palabra “aura”. Una mezcla difícil de definir, entre estar angelado, tener suerte, poseer algo especial. A mí no me gusta esa palabra, prefiero otra. Mística. Mística remite a la tradición, a la personalidad, al carácter de un club. ¿Es Estudiantes el equipo con más mística del futbol argentino? No lo sé, pero no es un exabrupto pensarlo. De hecho, hace poco tiempo, se armó un debate futbolero (creo que después de unas declaraciones de Gareca) sobre si los 5 grandes históricos siguen siendo los más grandes. Con los magros resultados durante años de equipos como San Lorenzo o Independiente, vale la pregunta sobre qué es ser un equipo grande. Si es por la cantidad de hinchas, Estudiantes no es un equipo grande. Pero si fuera por la mística, seguro que sí. Esa misma mística que lo puso a minutos de ganarle al mejor Barcelona de Messi. Y más: Estudiantes, en 1967, fue el primer equipo chico en salir campeón del fútbol argentino, hasta ese momento solo habían salido campeones los cinco grandes. Eso fue imperdonable para buena parte del establishment, y desde entonces comenzó una campaña de desprestigio: qué el equipo de Zubeldía era sucio, qué las patadas, qué los alfileres… nadie jugó más al achique (dejando a los centrales mano a menos con los delanteros rivales, obligando por eso a pegar hasta tener el mayor número de expulsados en el torneo) que el Boca de Menotti, adalid, según sus voceros (como Clarín y El gráfico en la época de la dictadura de la que eran todos, incluido Menotti, oficialistas) del buen fútbol y la ética de la pelota. El Estudiantes de Bilardo jugaba con Trobbiani, Sabella y Ponce, uno de los mediocampos con mejor pie de la historia del futbol argentino.

Pero eso tampoco alcanzó para romper el estigma. O tal vez: Estudiantes les ganó a todos, no solo adentro de la cancha sino afuera. Hoy todos nos emocionamos con lo que transmite la mística del Pincharrata. Zubeldía, Bilardo, Sabella y Verón, una tradición sin igual en el fútbol, una tradición de buen fútbol, de fútbol que transmite orgullo.