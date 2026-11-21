Estaba por continuar el desglose de las divertidas aventuras y el no muy estimulante fin, durante el Terror Rojo, de Gleb Globii y Alexander Barchenko, egregios fusionadores de las virtudes comunistas con las místicas esotéricas (ciudades perdidas, libros que bajan del cielo, ritmos letárgicos que provocan estados alfa, perros telepáticos que no conocieron la residencia de Olivos), pero como el metraje de esta columna es corto y hay un tema de la semana que desvela al campo literario a partir del descubrimiento o la invención de que un autor premiado en un concurso literario habría escrito su novela íntegra con el auxilio de la IA, dejo a los héroes soviéticos para la semana próxima.

Los temores acerca de si la IA va a reemplazar o mejorar la obra de mis colegas expresan la romántica idea del artista solitario y en perpetuo contacto con sus fuentes de inspiración íntimas, y sin buscarlo corroboran la verdad anticipatoria del cuento de Borges, Tlön Uqbar Orbis Tertius. Lo nuevo, lo distinto, lo inquietante, siempre termina por apoderarse de nosotros y del mundo tal como lo conocemos, hasta el punto de solaparse con las realidades anteriores, transformarlas, copiarlas o pervertirlas. Así como existen concursos provinciales, municipales, de primeras novelas, de temas de género y de géneros literarios, ya existe uno de novelas escritas por Ias IA. En este punto, fantaseo escribir una sin consultar Wikipedia Google Gemini y todo eso, y exigir que la lea un jurado humano y que éste crea que la escribió la IA.

Fantasìas aparte, no sería objetable que un autor supliera el acto de la escritura por la invención conceptual de los argumentos y dejara en las manos inmateriales de la IA el trabajo de tipeo en el fraseo. Esa sustitución es una de las formas de la fe y un testimonio de las distintas modalidades del placer humano, que siempre busca su cauce. Según he leído, en Japón hay hologramas de estrellas de pop meramente computacionales, que dan recitales en pantalla gigantes y juntan multitudes de fanáticos. El holograma es para ellos más real que una persona humana, porque es un efecto de realidad estética.