La Argentina que recibió al Papa León XIV

La visita del Papa a un país, cualquiera sea el país, es movilizador, pero aún más en América Latina. El Papa es un líder espiritual, que independiente de la religión predominante de la ciudadanía de cada país, tiene mucho impacto y repercusión por el peso de la religión católica en los países de América desde la conquista española. Es también el jefe de gobierno de un país: la Santa Sede, algo que es inherente a su condición es su doble capacidad ser el líder espiritual además del jefe político de un Estado.

La asunción de Bergoglio al papado fue muy celebrada por los argentinos, orgullosos que un sacerdote tan argentino en sus formas y costumbres se convirtiera en el jefe de gobierno de un “país” de los más grandes: la Santa Sede, que desde un pequeño territorio gobierna a 1.422 millones de católicos, según datos del Anuario Pontificio 2026.

La visita del Papa León XIV fue muy importante para toda la ciudadanía, porque sus palabras y actitudes superan a la feligresía católica en su condición de jefe político, no solo espiritual. La población asistió masivamente a los encuentros durante los cuatro días. La movilización de personas solas o en grupos familiares, de amigos, de parroquias que recorrieron kilómetros en distintos medios de transporte, que pernoctaron y esperaron horas para poder verlo, aunque sea a lo lejos, escuchar su palabra y celebrarla, superó lo esperado.

Algo que caracterizó esas masivas reuniones fue la alegría, que no vemos a menudo excepto durante el campeonato mundial de fútbol, que fue ampliamente superada. El papa León XIV recibió múltiples muestras de afecto que retribuyó en su estilo sobrio, pero no ocultó la emoción e impresión que le produjeron. Habló y emitió mensajes claros que no solo entendían todas las personas, sino que muchas compartían. Se refirió a todos los problemas actuales que vivimos y con mucha calma dio un mensaje que tranquilizó y ayudó a reconocer los problemas aportando luz sobre cómo resolverlos. Fue importante que en ningún momento negó las dificultades que como sociedad nos atraviesan, pero no las dramatizó; solo las reconoció y planteó las propuestas que la doctrina social de la Iglesia Católica aporta.

Claramente se enrola en la doctrina social de la iglesia, y por eso muchos de sus mensajes no necesariamente son aceptados por todos, pero algunos como la justicia social sí son compartidos por gran parte de la sociedad argentina. Habló de democracia y del modelo de vida democrática, un tema que los representantes de la iglesia Católica, y también de otras religiones, no suelen mencionar.

Mencionó a los temas referidos a la vida y las distintas circunstancias, demostrando que conoce muy bien la situación del país, su gente y sus gobernantes y dirigentes. Conocimiento que no se limita a lo que le reportan, sino también a la atención que tiene sobre América Latina, de su querido Perú, su segunda patria, y también de otros países.

Su vínculo con Francisco tuvo y tiene mucho que ver con ese conocimiento y percepción de nuestra sociedad, de gobernantes, líderes políticos, sociales, deportivos, económicos, de nuestra cotidianidad. Su presencia, palabras y gestos tuvieron el poder de hacer olvidar los sufrimientos que muchos viven, de mirar el futuro con esperanza sin idealizaciones, sabiendo que no están solos, que hay alguien al que respetan y en el que creen que los entiende y los acompaña.

Para quienes no somos católicos, ya sea que profesamos otra religión o somos ateos o agnósticos, las palabras del papa León XIV fueron recibidas y entendidas en el marco de su papel como líder político. Por eso los comentarios de líderes sociales, políticos, empresarios, deportivos o sociales coincidieron en esos términos, no en los estrictamente religiosos. Los temas de que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés, o la defensa de la educación como instrumento para el adelanto individual y social, y en ese marco de las universidades como formadoras de profesionales y generadoras de conocimientos, o el respeto a todos por igual sin importar su condición o característica de ningún tipo, y las reiteradas referencias al respeto a la dignidad de todas las personas, fueron muy bien recibidas en el marco de su encuadre político no partidario. Y esto no es “politizar” la palabra de León XIV, sino de leerlas y entenderlas en el ámbito político no partidario que él representa.

También otros temas como el rechazo al aborto es para muchos y muchas no compartido, entra en el marco de su concepción religiosa, y allí el mensaje es hacia quienes profesan la religión católica o quienes aunque la confiesen no la aceptan y expresan sus diferencias. Fue muy importante el mensaje del papa León XIV hacia los jóvenes, al “hagan lío” de Francisco agregó, “tengan su propio criterio”, algo que puede ser contrario a los estímulos a difundir la palabra religiosa. Interesante su prédica que tuvo un fuerte tono religioso, pero nunca opresivo ni obligatorio.

El Papa se fue pero nos queda la experiencia de lo vivido, visto y oído de él, algo que es positivo si todos, incluso nuestros gobernantes las contrastan con sus propias actitudes, voces y acciones, para cambiar rumbos... Y la ciudadanía en sí podemos cambiar cómo miramos juzgamos y elegimos a nuestros gobernantes, podemos cambiar el rumbo del país.