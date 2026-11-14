La compasión de León, la ira de Javier

Omnia vincit amor “El amor todo lo vence”.

Virgilio, Bucólicas

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1. Tiene razón Javier Milei: la discusión política en la Argentina se empobreció y carece de argumentos sofisticados, complejos. Una demostración plausible es la afirmación de que la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. La teoría de Milton Friedman, discutible como todas, no es un manual de instrucciones. Ni mucho menos un mástil homérico. La inflación argentina demuestra que se necesitan inteligencia y profundidad para comprender el fenómeno económico. Riqueza conceptual. Resolver el problema –que no generó el Gobierno, pero al que no atina a encontrarle solución– requiere, además, otro factor: la sensibilidad.

2. Pablo Semán le puso palabras a la sensibilidad transformada en política. Y en ética. Entrevistado por Carlos Pagni, habló de “compasión”. La idea es, al mismo tiempo, política y ética. También es metafísica. Si se nos permite jugar con la etimología, el viaje misionero de León XIV puede leerse como un salto adelante: la alternativa de pensar lo social como una con/pasión compartida. El padecer de otros como marca, sí. Pero algo más: entender que la pasión de una comunidad es también su desafío, su pro/yecto; aquello que la lleva a resolver problemas acuciantes, pero con una idea de hacia dónde se va. En la mirada del Papa sobre lo actual hay una idea del tiempo: el tiempo como invitación, como estímulo, como tentación que no es caída. Algo religioso, sí, pero más del orden de lo trascendental que de lo sagrado.

León XIV

3. La ética como política posible se enfrenta a una idea más pobre (y tan codificada como la mala lectura de Friedman): la de la moral como política de Estado. El viaje de León XIV debe leerse en esta confrontación de imágenes del mundo. El agustino que piensa todo el tiempo en la idea de “comunidad”, el discípulo del padre Gustavo Gutiérrez (un hallazgo del colega Diego Genoud), propone para entender lo social un nivel de sofisticación que está lejos de los populismos que invitan a desdeñar la democracia.

4. Milei, como Trump u Orbán, es exponente de un estado de la sociedad que podríamos llamar pospandémico: el enojo, la ira y la insatisfacción son el costado afectivo de una ideología. Algo parecido sucedió en tiempos de Weimar, en los años veinte y treinta del siglo XX. La aceleración tecnológica acompañó a una ideología con rasgos evolucionistas, racista en esencia, transhumanista de alguna manera. Políticos extremos al servicio de ideas también extremas (a veces, los extremismos eran iguales; otras, no exactamente, pero confluían).

5. La mirada religiosa de Peter Thiel, tan distante de la del papa Francisco, tan referenciada en el cristianismo primitivo, fue algo así como la música de fondo de esa ira. Hay un proyecto político. Pero también una idea de la trascendencia que está muy lejos de León y de San Agustín.

6. Sin embargo, aquel extraño apocalipsis con continuidad en Marte o en un búnker cordillerano, sin pobres por los que preocuparse, parece haberse topado con otra clase de políticos, que proponen un nuevo paradigma. ¿El de la compasión? ¿El de la asequibilidad con la que Zohran Mamdani llegó a la alcaldía de Nueva York?

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

7. Sorprende la cantidad de religiosos que ganaron en las elecciones de medio término de los Estados Unidos, el 3 de noviembre. La izquierda religiosa estadounidense consiguió algo que no lograba desde hacía décadas: llevar pastores al Congreso con la bandera demócrata. En el Senado ganaron el seminarista presbiteriano James Talarico, que derrotó a Ken Paxton y se convirtió en el primer demócrata que gana una elección de alcance estatal en Texas desde 1994, y el pastor metodista Adam Hamilton, el primer demócrata elegido senador por Kansas desde 1932. En la Cámara de Representantes entraron las ministras Lindsay James (presbiteriana) y Sarah Trone Garriott (luterana), ambas por Iowa, y el pastor bautista Frederick Haynes III, por Dallas, mientras que el metodista Emanuel Cleaver retuvo su banca en Misuri. Casi todos son protestantes históricos, no evangélicos, y desde el entorno de Trump llegaron a cuestionarles la fe. Respondieron con un cristianismo del “amarás a tu prójimo”, que Talarico resumió en su discurso de victoria: Jesús, dijo, dio vuelta las mesas de la injusticia cuando los poderosos dañaban a sus vecinos.

James Talarico

8. Volvamos a León XIV y transcribamos algunos fragmentos de su maestro, el sacerdote Gutiérrez: “Quisiera tomar como hilo conductor un breve texto de monseñor Romero: ‘Hay un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros o si está lejos, todo aquel que se preocupe del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido...’. Comienza con una clara referencia a Mateo 25, pero continúa mencionando lo que no está explícitamente en Mateo: ‘el torturado, el prisionero, toda carne que sufre’. Llama al ser humano ‘carne’, y dice que la carne que sufre ‘tiene cerca a Dios’. El que se preocupa del pobre, del desaparecido, tiene cerca a Dios. Ese es el criterio. ‘La garantía de mi plegaria es muy fácil de conocer, cómo me porto con el pobre, pues ahí está Dios’”. La palabra clave es, precisamente, carne. Encarnar es una forma de hacerse cargo. Y aquí el concepto fundamental es la idea cristiana del amor.

9. Se suele distinguir entre los amores –ágape (caridad), filia y eros– como si fueran de naturaleza diferente: lo que hace que nos acerquemos a otros, que demos, que deseemos el bien, sería algo distinto de la amistad o del erotismo. León es agustiniano, tal como dijimos. Un texto para entender esa idea del amor es la tesis con la que se doctoró Hannah Arendt, que se llama, precisamente, El concepto de amor en San Agustín. Un trabajo tan oscuro (intelectualmente complejo) como sugerente. Vale la pena repasarlo y repensar a ese Agustín que sigue a San Pablo como origen de una forma de vincularnos con lo divino. El filósofo Jean-Luc Marion le dio un contenido más: lo amoroso, incluso lo erótico, es también una manera de vincularnos entre los humanos. Y con la divinidad. “¿Alguien me ama?”, se pregunta Marion. León XIV respondió en Buenos Aires: “El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”.

10. El peronismo convirtió en consigna aquello de “el amor vence al odio”. También aquí cabe la pregunta por la profundidad del debate intelectual. Frente a la ira como programa, la compasión no es debilidad: es otra forma de inteligencia.