Una brecha cada vez más pronunciada separa la agenda de la dirigencia política y los mercados de la realidad cotidiana de la sociedad argentina. Mientras el sistema político opera en un clima de urgencia preelectoral de cara a octubre de 2027, el humor social permanece desconectado de esa dinámica, absorbido por el deterioro de los ingresos y la incertidumbre laboral. Esta divergencia configura el principal obstáculo para la llegada de inversiones genuinas, paralizadas a la espera de definiciones sobre la continuidad del rumbo económico.

En el plano político, el oficialismo gobierna sobre un tablero fragmentado tras la implosión del antiguo sistema de partidos y coaliciones. Aunque La Libertad Avanza conserva una lógica orgánica frente a una oposición atomizada, la reciente discusión por la suspensión de las PASO generó tensiones internas en el propio espacio gobernante a la vez que fricciones con sus aliados. En paralelo, el peronismo inició su reorganización anticipada bajo el impulso de sectores tradicionales.

Los mercados financieros parecen haber internalizado esta fragilidad política antes que las urnas. A pesar de señales macroeconómicas favorables, como el superávit comercial con exportaciones superiores a los US$ 10.000 millones, la desconfianza sobre el programa financiero para afrontar los vencimientos de deuda y la desaceleración de la actividad impulsaron el riesgo país y presionaron el tipo de cambio.

A su vez, al contexto internacional adverso para los mercados emergentes se suma una particularidad local: la declamada indisolubilidad entre el Presidente y su plan económico.



Esta explicitada rigidez frente a cualquier retoque que dinamice la actividad alimenta dudas en el establishment sobre la sostenibilidad del esquema hasta las elecciones sin costos sociales mayores.

El núcleo del problema reside en la estructura productiva y laboral. Los sectores más dinámicos de la economía —agro, energía y minería— explican cerca del 15% del PBI y generan divisas vitales, pero apenas representan el 7% del empleo directo y se concentran en regiones de baja densidad demográfica. Por el contrario, el 85% restante de la economía, compuesto por actividades urbanas intensivas en mano de obra como la industria, el comercio y la construcción, arrastra un estancamiento de más de una década, agravado hoy por tasas de interés elevadas y pérdida de competitividad cambiaria frente a las importaciones.

Los datos del mercado de trabajo reflejan esta asimetría. Si bien las estadísticas oficiales registran una creación neta de puestos, el desglose muestra que desde el inicio de la gestión se perdieron alrededor de 386.200 empleos asalariados registrados, compensados por un avance del cuentapropismo de subsistencia. Este fenómeno conlleva una fuerte caída salarial —los informales perciben un 53% menos que los registrados— y la pérdida de cobertura previsional y social.

Por su parte, la modernización laboral impulsada en su momento por el Gobierno constituye un ordenamiento jurídico necesario, pero insuficiente por sí mismo. Sin un crecimiento económico equilibrado que reactive los sectores urbanos y reduzca la incertidumbre política, la Argentina corre el riesgo de consolidar un modelo dual, con enclaves exportadores competitivos y una mayoría social atrapada en la informalidad y el estancamiento.

Lamentablemente, este panorama no tendrá visos de solución inmediata, a la espera de las lejanísimas elecciones del año 2027, que permitan a las fuerzas productivas retomar las certezas, perdidas por la incertidumbre actual respecto a la posibilidad de continuidad del programa económico iniciado en el año 2023.

Serán, a no dudarlo, meses duros (especialmente para los sectores sociales más desprotegidos), esperando que se eviten violencias tanto en el llano como desde las expresiones verbales presidenciales.



*Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.