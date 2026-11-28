En casi todas las épocas represivas hubo quema de libros. Como si en esa acción recurrente se incendiara el secreto de la perduración. Hay que volver a quemar lo que no cesa de surgir. La escena del cura y el barbero descartando novelas de caballerías en la pira para lidiar con el juicio supuestamente alterado de Don Quijote es una de las más renombradas. En el siglo XX volvieron con furia, Fahrenheit 451 o El nombre de la rosa, y en la novela rusa El maestro y Margarita, Bulgakov acuña una frase que se hizo lema: “Los manuscritos no arden”, quizá porque él mismo tuvo que quemar la primera versión de su novela y la reescribió de memoria. O sea: no arden si hay memoria.

¿Cuál es el peligro? ¿Lo que se escribe o la libertad del lector? No es difícil perseguir a un autor, deshacerse de sus libros; ambos tienen nombre y título, se los encuentra rápidamente. En cambio los lectores, amparados en su anonimia, pueden elegir otros mundos dentro de este mundo.

En estos días me topé con un lector inesperado. Estaba recorriendo un barrio de Los Ángeles donde en otras épocas recalaban los beatniks como Lawrence Lipton, poeta y cronista fundamental de esa generación. Venice continúa siendo el lugar de encuentro de la cultura urbana más actual con resabios nostálgicos de publicaciones underground; por allí circulaban Tom Waits y Wanda Coleman; frente a a la playa está el monumento a los poetas, cuatro muros de concreto grabados con versos de 18 poetas vinculados al barrio, entre ellos Charles Bukowsky, Jim Morrison y Philomene Long. A pocos pasos, el Venice West Café, donde Allen Ginsberg leyó su “Aullido” y más apartado, Behond Baroque (Literary Art Center) mantiene las lecturas al orden del día, desde su fundación en 1968. El recorrido incluyó momentos vertiginosos frente a las pistas de skate y la filmación de un policial hollywoodense que me quiso de extra y del que huí a tiempo, metiéndome en una librería escondida llamada Small World Books. Como su nombre lo indica, fue un pequeño mundo para mi salvación. Al entrar me encuentro con una nueva sorpresa: Rayuela destacada en un anaquel; me entretuve revisando la traducción, y entonces llegó el lector inesperado, un hombrecito de botas tejanas y sombrero acorde. Al verme con el libro en la mano, exclamó: ¡Great book, and I read both ways! Inmediatamente sentí su libertad. Un californiano había elegido leer Rayuela de las dos maneras posibles, lineal y alternando los capítulos según el tablero de direcciones. Su alegría me alivió de miedos y prejuicios. Hay lectores en todas partes y los pequeños mundos pueden llegar a salvar al mundo de los que pretenden convertirlo en uno solo.