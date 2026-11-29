El presente es el único horizonte para la literatura y, por lo tanto, para la traducción. Debe ser por eso que me gustan tanto los libros con títulos como Nueva literatura alemana, Poesía peruana de hoy,o Ensayistas jóvenes argentinos. Porque esa actualidad rápidamente envejece y el título se vuelve anacrónico. Pero lo interesante es, cuando aún envejecido, el libro mantiene su potencia. El momento en que el autor acertó con la descripción de su tiempo. Hay una cita de Marina Tsvietáieva –que ya repetí muchas veces– que sintetiza lo que vengo diciendo. “A propósito de los que supuestamente llevan un retraso de uno, dos o tres siglos, citaré un ejemplo, el del poeta Hölderlin que por los temas que trata, por sus fuentes e, incluso, por su vocabulario, es un poeta de la Antigüedad. Es decir, llegó a su siglo XVIII con un retraso no de un siglo sino de dieciocho. Hölderlin, que solamente ahora recién comienza a ser leído en Alemania, es decir, después de que han transcurrido más de cien años, ha sido adoptado por nuestro siglo y ciertamente no es antiguo. Tras haber llegado a su siglo con un retraso de dieciocho, se ha revelado contemporáneo de nuestro siglo XX: ¿qué significa este milagro? Significa que en el arte es imposible llegar tarde. Que no importa de qué se nutra ni qué se busca resucitar. El arte es de por sí mismo avance. Que en el arte no hay retorno, que es un movimiento continuo; es decir, irreversible”.

Aparece pues la pregunta por qué política se desprende de la traducción. ¿Qué política hacia la lengua, hacia el presente? Pienso que la literatura, cuando es radical, politiza zonas del discurso que aparecen como apolíticas o políticamente neutras. Una novela no es política cuando habla de lo que se entiende habitualmente por política: los desaparecidos, la dictadura, Menem, Kirchner, Milei. Eso no tiene el menor interés, por lo menos para mí. Sino que hay política cuando se producen esos efectos de politización del lenguaje que acabo de mencionar. Cuando no se mantiene una relación dócil con la sintaxis. Eso mismo ocurre con la traducción. Una política de traducción es crítica, cuando le hace decir al texto traducido algo inesperado. Cuando se usa a ese texto para decir algo sobre el presente del idioma de llegada. Algo sobre el entorno en que es acogido. Una traducción es, ante todo, una opinión sobre el presente. Generalmente se escucha decir que una traducción es buena cuando está muy cuidada. Permítanme decirles que a mí me interesa una traducción cuando es descuidada. Obviamente no descuidada en los aspectos técnicos estrictos de la traducción: gramaticales, semánticos, etc. Sino cuando genera un descuido, un descontrol, un alboroto en la lengua de recepción. Probablemente la traducción más importante de la historia argentina sea El contrato social, de Rousseau, por Mariano Moreno. Traducción fragmentaria, inacabada. Y en sentido estricto, que nunca fue realizada. Pero lo que hizo Moreno fue introducir el deseo de esa traducción. Introducir la dimensión deseante y revolucionaria de la traducción. Y más de doscientos años después, todavía discutimos y merodeamos en torno a los efectos de esa traducción descuidada, nunca llevada a cabo y, por lo tanto, nunca absolutamente presente. La tragedia argentina es, de algún modo, la tragedia de esa traducción inexistente.