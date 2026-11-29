La semana que Oasis volvió a tocar en River traté de hablar lo menos posible en el programa de streaming donde hacía una columna. Tenía clases, un par de grabaciones y otros compromisos que me parecían impostergables hasta que apareció uno verdaderamente serio. El sábado 15 de noviembre de 2025 yo tenía que llegar con voz para cantar en un estadio donde, por suerte para todos, nadie me había pedido que cantara. El domingo me levanté mudo.

Ya los había visto en esa cancha en 2009. Grabé Don’t Look Back in Anger en un Sony Ericsson, desde una platea tan alta que vaya uno a saber qué pretendía filmar con ese teléfono. Dieciséis años después volví a escuchar el tema en River y me largué a llorar. Venía de una de esas semanas en las que contesto «todo bien» porque explicar de qué estoy cansado llevaría más tiempo del que tengo. The Masterplan ya me había dejado bastante flojo de papeles. Para cuando un estadio entero cantó lo de Sally, me pude dar el lujo de extrañar un poco al pibe de la platea.

Me acordé de aquel teléfono por una noticia que dio esta semana Tidal. La plataforma de música anunció que a partir del 9 de diciembre va a retirar de su catálogo las canciones generadas enteramente con inteligencia artificial. Según la empresa, el 43% de los temas que recibió en los últimos noventa días entraba en esa categoría. Hay una historia de 2023 que permite apreciar la importancia de esa palabra, enteramente. Ocurrió cuando todavía había buenos motivos para suponer que los hermanos Gallagher jamás volverían a compartir un escenario.



Una banda inglesa llamada Breezer tenía varias canciones propias guardadas desde hacía años. Los tipos se habían criado escuchando a Oasis y se les notaba en las guitarras. Su cantante, Bobby Geraghty, tuvo la idea de probar cómo quedarían esos temas si los cantara Liam. Grabó su parte y usó un modelo de inteligencia artificial para reemplazar el sonido de su voz por el de Gallagher. Bautizaron el proyecto AISIS y contaron cómo lo habían hecho. En Twitter alguien le preguntó a Liam qué le había parecido. Había escuchado un tema. Dijo que él sonaba bárbaro. Ni siquiera había tenido que ir al estudio para salir conforme con su interpretación.

Me gustaría creer que yo podría reconocer al verdadero Liam en los primeros diez segundos. También me gustaría que tantos años de fanatismo sirvieran para acreditar alguna habilidad. Pero supongamos que una de esas canciones me agarra distraído, me gusta y recién después me cuentan quién la hizo. Le doy play de nuevo. Ahora presto atención a cada vocal, buscando el truco. Un minuto antes estaba perfectamente contento con esa misma voz. Me da un poco de pudor admitir que lo que más me molestaría de toda la historia es haberme la creído yo.

Encima está Bobby. El tipo que escribió con sus amigos, agarró el micrófono y decidió en qué palabra tomar aire. Imagino que debe de ser bastante raro pasar años tratando de que alguien escuche a tu banda y conseguirlo el día en que dejás de sonar a vos. Si mañana aparece otra canción que me gusta tanto como esa, quisiera saber a quién buscarle un disco más. El nombre famoso me lleva a la discografía de un hombre que también tuvo que darle play para saber cómo había quedado. Para llegar al músico que lo cantó hace falta que alguien se tome el trabajo de dejar su nombre a la vista.

De aquel recital de 2009 hay grabaciones muchísimo mejores que la mía. Se escucha a Noel, se distingue la guitarra y hasta se entiende lo que dice entre tema y tema. Si hoy me dieran a elegir una sola versión de Don’t Look Back in Anger para volver a escuchar, igual pediría la del Sony Ericsson. Tengo una curiosidad que el mejor disco en vivo de Oasis nunca me va a poder sacar. Quiero saber si, atrás de Noel, allá arriba en la platea, se llega a escuchar un poco cómo cantaba yo.



*Autor y divulgador. Especialista en tecnologías emergentes.