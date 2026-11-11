León XIV, la Constitución y el concordato

La visita papal conmueve el espíritu de un pueblo. Multitudes rezan o escuchan. El impacto de León XIV no se agota en quienes comparten su fe: alcanza a los fieles de otras religiones y también a quienes no pertenecen a ningún credo y confían en la guía de su conciencia, incluso en la duda o la negación. Todos son interpelados por un mensaje de paz y de fraternidad, que pone en el centro a quienes la sociedad deja al margen. Ese mensaje llega a un país donde la pobreza supera el 30% y la indigencia se acerca al 8%, y donde las autoridades del Estado deben ser las primeras interpeladas por esas cifras, por sus acciones o por sus omisiones.



La Constitución federal asegura a todos la libertad de cultos y protege la esfera de las acciones privadas, donde habita la conciencia. El Gobierno federal también sostiene el culto católico apostólico romano, sin perjuicio de esa libertad. Se suma el Acuerdo de 1966 con la Santa Sede, el concordato, con jerarquía superior a las leyes. Por él, el Estado «reconoce y garantiza» a la Iglesia «el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto», y de su jurisdicción en el ámbito de su competencia. El Concordato, anterior a la reforma constitucional de 1994 y a la resurrección democrática de 1983, admitiría una actualización serena, como él mismo buscó: «actualizar la situación jurídica de la Iglesia».

Ciudades inteligentes, pero no “tan” inteligentes



En su primera encíclica, Magnifica humanitas, León XIV presenta, para la comunidad cristiana, la justicia social como «una forma concreta de seguimiento de Jesús y de fidelidad a su Evangelio».



El Papa advierte: «Las injusticias no nacen sólo de decisiones equivocadas de los individuos, sino también de estructuras, mecanismos, sistemas económicos y culturales que producen desigualdad casi automáticamente». Denuncia el poder concentrado en grandes actores económicos y tecnológicos y la «idolatría del lucro». Ese poder sin freno es un salvajismo que el mercado no corrige solo.

¿Por qué somos una sociedad hiperconsumista?

En su discurso en la Universidad Católica Argentina, recordó que el Estado no debe hacerlo todo, sino favorecer a los cuerpos intermedios y regular por el bien común. Reconoció en cartoneros, campesinos y artesanos una subsidiariedad activa, que reclama tierra, techo y trabajo: las «tres T» de la justicia social.



Las palabras son del Papa y nadie debe apropiárselas; las acciones contra la injusticia corresponden a los gobernantes y a las clases dirigentes.



Cuando se levante el escenario, sería una gracia para esta ciudadanía argentina huérfana de justicia que el bienestar se mida por la situación de los más frágiles, desfavorecidos, vulnerables y excluidos.

IC CP