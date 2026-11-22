En la figura de un papa, no solo en la del actual, sino en la de todos los papas, conviven tres componentes. El político, el espiritual y el religioso. Según la época, las circunstancias de la Iglesia y del mundo y las características personales del Sumo Pontífice de turno uno de esos factores prevalece sobre los otros. El Papa está al frente de un Estado, como es el Vaticano, de manera que necesariamente es un agente político. En principio esto no afecta, ni debería hacerlo, a sus condiciones religiosas y espirituales. La política es un arte que los políticos vaciaron de sentido y que consiste en articular intereses diversos, respetándolos y enfocándolos en dirección de una visión compartida. En ese sentido, en todo conjunto humano hay política. Un padre de familia debe conciliar la diversidad de su clan, eso es hacer política. También la hacen los líderes de organizaciones de todo tipo, los directores técnicos, los maestros con sus alumnos y hasta los jefes de bandas y pandillas. Política es un término neutro, descriptivo, y un ejercicio inevitable en las comunidades, relaciones y actividades humanas. Lo que la ensucia y desmerece es el modo y el fin con que se la ejerce. También ese modo puede enriquecerla y enaltecerla.

León XIV dejó en claro, con su lenguaje siempre puntual, asertivo, despojado y sereno, que su visión política no es socialista ni comunista (esos términos que algunos gobernantes y dirigentes confunden, ya sea por mala fe o por ignorancia), pero tampoco acuerda, ni mucho menos, con el capitalismo voraz y devastador que infecta en este tiempo al mundo. Cuando dijo que la economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía, y al recordar su propia y extraordinaria encíclica titulada Magnífica Humanidad, que aplica ese mismo criterio a la ciencia y la tecnología, emitió un postulado político poderoso e incontrastable. Y cuando subrayó que no son necesarios la violencia ni el insulto para abordar las diferencias de opinión su mensaje fue político, aunque él (políticamente) dijera que no. Tras decir que conocía perfectamente la situación económica y social de la Argentina, algo que demostró a cada paso, e invocar “el respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, sentó una posición política en el mejor sentido de la palabra.



Nada de esto afecta a los aspectos espirituales y religiosos de su función. De hecho, las actitudes y mensajes de León XIV en la Argentina tuvieron tal energía espiritual que esta llegó también a no creyentes, ateos y agnósticos confesos. Es que la espiritualidad es un atributo humano que va más allá de las creencias. Nace de la necesidad de sentirse parte de un todo que es más que la suma de las partes y, desde allí, trascender. Es decir, ir más allá de uno mismo, dejar huella del paso por la vida. La necesidad espiritual tiene dos aspectos: pide expresarse y requiere ser atendida, escuchada. Se expresa a través del modo en que vivimos nuestras relaciones, nuestra tarea, profesión u oficio, en el modo en que ponemos en acción nuestros valores y en cómo sentimos y manifestamos la compasión, la comprensión, la aceptación, el amor. La religión, y la manera de vivirla, es uno de los componentes de la espiritualidad, pero no un requisito único e indispensable. El Papa, con su propia conducta, lo hizo evidente. Escuchó, habló y actuó ante todo como humanista. Y lo que trajo, en un tiempo y un país sediento de espiritualidad y concordia, fue agua en el desierto, tanto espiritual como político.

*Escritor y periodista.