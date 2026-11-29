La adolescencia es una etapa de la vida que se caracteriza por constituir una transición de la niñez a la juventud, con ese interregno difícil de definir porque se caracteriza por los múltiples cambios que experimentan. Los más visibles son los cambios físicos que caracterizan a está etapa. Se desarrollan los genitales externos, así a las nenas, se les moldean sus caderas y se les desarrollan las mamas; a los varones les crece el pelo pubiano y les cambia la voz, y crecen pelos en su cara es el comienzo de la barba. También hay cambios menos visibles y graduales pero que avanzan en forma sostenida, como el cambio de la voz más claro en los varones, la aparición de las primeras eyaculaciones y en las chicas el interés por los varones o por otras chicas, pero no como simples amigos sino como personas para vincularse sexualmente, no meramente genitalmente.

A diario en los últimos años leemos y oímos problemas de los adolescentes, diferentes según el sexo, pero todos problemas graves. El tema del juego y las apuestas online algo inexistente hace una década o muy poco ejercitada, ahora es pan comido y vemos como se menciona la cantidad de adolescentes con deudas enormes para sus ingresos posibles y reales, esto les genera una pesadilla permanente y lo peor es que continúan jugando con la esperanza de ganar para saldar la deuda y se hunden cada día más en esa deuda. Esto que leemos a diario tanto en las redes como en los medios de comunicación escritos, en la calle los letreros y demás es algo muy perturbador y que pocas veces reconocen los padres de los miles de adolescentes que sufren esto en silencio y solos. Ni que decir de los tormentos que sufren por el acoso en redes por motivos muy diversos: su aspecto físico, su raza, su color de piel su cuerpo o cualquier otro motivo. Algo que los persigue día y noche y que los saca de quicio llegando a intentos graves contra su vida. La auto lesión y el intento de suicidio son muy frecuentes en ambos sexos, con motivos diferentes, pero todos confluyen a promover la autolesión, incluido la máxima el intento de suicidio. hasta que se logra y ocurre el suicidio. Según el monitor de suicido en la adolescencia creado en Unicef, en el país si bien disminuyo aun es la principal causa de muerte en los adolescentes de 15 a 19 años y también de 20 a 29 años. Las causas son múltiplex y variadas, en las mujeres el tema del embarazo adolescente ocupa un lugar preponderante pero no es el único. Todos estos son síntomas claros de los problemas de salud mental más en expresiones extremas pero que permiten vislumbrar la calidad: son muy frecuentes los antecedentes de frustración de aislamiento y depresión que viven hoy los adolescentes. Y que, si bien tienen gran acceso a compañía virtual, en realidad enfrenten esto solos.

Un estudio reciente realizado en San Juan por el interés de una empresa minera de la zona, se realizó un estudio de la salud adolescente en su área de influencia, a través de una amplia encuesta sobre salud mental que aplico una ONG con asesoramiento pediátrico. Los resultados dieron pistas para implementar políticas a fin de prevenir los impactos negativos de está, indica que los adolescentes sin diferencias significativas por sexo, a la hora de tomar decisiones están solos. Esto los afecta notoriamente y no los ayuda a tomar decisiones correctas. La soledad (48,3%) y la angustia fueron muy frecuentes (27,4%) . La depresión se acompaña de una profunda tristeza con baja autoestima, abulia y sensación de “nada tiene sentido”. El asesor pediátrico que dirigió la encuesta aclara esto es en términos preventivos no curativos. Por eso a partir de esto se tomaron medidas preventivas que se deberán evaluar a largo plazo para saber si son correctas o no. La falta de una referente o persona a quien recurrir en estos casos (casi 50%) es un hallazgo muy doloroso. Todos necesitamos alguien de confianza a quien recurrir, los adolescentes mucho más, ese es un tema que no vemos los adultos y que es clave para el futuro de ese adolescente. El estudio evidencia la superposición de problemas y experiencias dolorosas que experimentan varones y mujeres. Recurrir a las redes es una conducta usual que es más alta en las mujeres, los varones prefieren los video juegos.

La principal enseñanza que deja está encuesta es la necesidad de que padres y docentes acompañen a los adolescentes en la búsqueda de cómo solucionar sus necesidades y a resolverlas, esto en si no es terapéutico, si es preventivo de males mayores. Parece simple pero no lo es tan fácil, necesitamos tener conciencia de esto y empezar a implementarlo en la familia y la escuela que son lugares claves. Los servicios de salud mental, especialmente para adolescentes son muy importantes y necesarios, pero está perspectiva es clave para ser efectivos. Logremos la prevención supere la terapéutica, ese es el indicador del éxito.