Los aproximadamente US$ 4.350 millones que la Argentina debe pagar el 9 de enero a los tenedores de bonares y globales por la deuda reestructurada en octubre de 2020 se pagarán con un mix de dólares que llegarán de la siguiente suma. Unos US$ 1.800 millones saldrán de las reservas del Banco Central, vía compras de divisas por parte del Tesoro. Otros US$ 1.000 millones llegarán por el desembolso pendiente del Fondo Monetario Internacional (FMI): unos US$ 900 millones por la aprobación del tercer tramo del acuerdo vigente, dinero que llegaría en la primera quincena de diciembre, a los que se sumarían otros US$ 100 millones de otros organismos financieros internacionales. Unos US$ 1.000 millones aportaría el combo Fonplata-CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), dinero que ya está comprometido por ambas partes. Finalmente, los vencedores de la contienda por quedarse con AySA deben cumplir su compromiso de liquidar unos US$ 300 millones para hacerse cargo del servicio de aguas. A este dinero habrá que sumar los escuetos US$ 200 millones disponibles en cuentas del Tesoro, con lo que se llegará prácticamente a los dólares necesarios para cumplir con el gran vencimiento de 2027. Y así, despejar las dudas más importantes del primer trimestre del próximo ejercicio.

Surge entonces la pregunta de para qué se utilizarán los US$ 5.000 millones anunciados por el propio ministro Luis “Toto” Caputo, provenientes de la activación del swap con China, el siempre vigente Plan C que tiene la Argentina para romper el vidrio en tiempos difíciles. La idea del Quinto Piso del Palacio de Hacienda es ponerlos en la vidriera para que los acreedores vean que hay dinero disponible para el siguiente gran vencimiento de 2027: el del 9 de julio, cuando habrá que pagar la segunda tanda de capital más intereses de los bonares y globales reestructurados en 2020. Y, así, despejar las dudas de default.

El problema es el resto de los vencimientos, donde el FMI surge como el principal acreedor con unos US$ 7.700 millones, incluyendo capital, intereses y cargos financieros, con pagos que van cayendo en montos de entre US$ 344 y 850 millones, según el mes del año. A ese dinero habría que descontarle unos US$ 1.200 millones que el Fondo tendría que girar si la Argentina cumple con las metas pactadas en el programa de Facilidades Extendidas vigente, con lo que la deuda llegaría a los US$ 6.500 millones. Como los pagos van cayendo mes a mes, la intención oficial es que ese dinero salga de las compras de divisas que el BCRA vaya realizando en el mercado de cambios único y “libre”.

La concentración del problema radica entonces en el dinero que aún falta para cumplir con el pago de unos US$ 4.000 millones: la deuda emitida para paliar el pasivo con importadores al comienzo del gobierno de Javier Milei y la contraída con tenedores de dólares locales vía Bopreales (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre), con vencimientos en 2027. Cada uno de los conceptos llega a los US$ 2.000 millones. La idea primaria del ministro de Economía al presentar hacia julio el programa financiero para 2027 es que ese dinero provenga de la misma fuente: colocaciones de títulos públicos en dólares para capturar parte de las divisas que los argentinos tienen depositadas en los bancos habilitados del sistema financiero criollo, cuenta que supera los US$ 42.000 millones y que no sufrió mayores sangrías en la semana que cerró, en la que se contabilizó un deslizamiento negativo del peso de 1,5% frente al dólar. La cuenta da en noviembre una pérdida del peso de 4,17%, casi la mitad del 9,8% que acumula en todo 2026. A no entusiasmarse: aún le faltan más de 20 puntos porcentuales para empatarle a la inflación del año, proyectada en 33%.

La idea de Caputo es captar durante el próximo año unos US$ 5.000 millones de esa cuenta de argentinos que compran divisas, algo que, se descuenta, continuará en 2027. Y usar esos dólares para pagar a los actuales tenedores de Bopreales que vencen en 2027. Caputo tiene una buena noticia para especular. Al ver el cronograma, se advierte que el principal vencimiento de estos títulos cae en octubre del próximo año, con lo que el Quinto Piso tendrá casi diez meses para esperar que se disipe el gran enemigo de la toma de deuda local: la tasa de interés que debería pagarse por esa deuda. Caputo deberá esperar a que su augurio de una victoria de Javier Milei en las elecciones de octubre sea una realidad palpable hacia julio o agosto de 2027, y así forzar una baja de la tasa para unos bonos que obligatoriamente tendrán un vencimiento a más de un año de gestión del presidente o presidenta que asuma tras el final del mandato actual. Esto es, un pago para octubre o noviembre de 2028 como mínimo. Y ahí vuelve a aparecer el gran fantasma del “riesgo kuka”, que todo lo complica. Especialmente la tasa de interés, que obliga hoy a pagar por los Bopreales ya emitidos con vencimiento posterior a octubre de 2026 una TIR de más de 12%, cuando sus primos de 2026 rinden algo más de 8%.

Ahí está concentrado el problema financiero del ministro de Economía para 2027. Una vez anunciada la activación del swap con China, le faltan unos US$ 4.000 o 5.000 millones. Y si bien el dinero es fungible y de imagen líquida, se sabe que ese monto se tiene que conseguir para el pago de octubre de los Bopreales emitidos este año, que se deberán liquidar con otros Bopreales (o similares) emitidos durante julio y agosto de 2027. El problema es que será un tiempo inestable para la política argentina, con la agenda criolla concentrada en la campaña electoral, que promete ser otra vez violenta y sin contemplaciones. Incluyendo amenazas de no pago de deuda y hasta desconocimientos de emisores de pasivos. Al menos es lo que amaga poner arriba de la mesa política el peronismo border cada vez que puede.



Hay algo que Caputo puede agradecerle a la política. La suspensión de las PASO, programadas teóricamente para agosto próximo y que ya tiene media sanción en el Senado, le trae al ministro el regalo de dos meses más de preparación de colocaciones de deuda. O al menos la alternativa de poder pensar en una emisión de flamantes Bopreales. Nadie imagina qué sería de estos pagos de octubre si las PASO se concretaran con un resultado negativo para los libertarios gobernantes.

Fantasmas, que el Congreso quiere despejar.

El panorama financiero de 2027 sufrió así algunos contratiempos y se necesitó el salvataje chino. Y, se sabrá, si además requerirá que llegue nuevamente el bombero Scott Bessent. Pero hay algo cierto. Los recursos para cumplir con el 2026 se agotarán el próximo ejercicio. Nadie del Quinto Piso se anima a comenzar a hacer los cálculos para saber de dónde saldrán los dólares para el 2028, cuando Argentina deba pagar unos US$ 26.000 millones en bonares, globales, bopreales, FMI, organismos financieros internacionales y otros acreedores locales y visitantes. El problema de esta duda, es que su falta de respuesta deriva en varios de los puntos del riesgo país.

El bache de Caputo



A mediados de año, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero para 2027: un diagrama de los fondos que el Tesoro necesita para pagar capital e intereses de la deuda. En sus cálculos, necesidades y fuentes de financiamiento calzaban a la perfección. Las consultoras coinciden en que presentarlo fue un acierto, porque anticipó la discusión y ayudó a alinear expectativas, aunque los números fueron cuestionados enseguida. Con supuestos distintos, varias firmas de la city detectaron un faltante en esta suerte de presupuesto financiero del Tesoro: US$ 7.750 millones según Criteria; US$ 17.700 millones según la Fundación Mediterránea-IERAL; US$ 23.300 millones según EcoGo, de Marina Dal Poggetto, y US$ 25.000 millones según LCG. Hay consenso, entonces, en que las cuentas oficiales no cierran, pero también en que el agujero no es alarmante: aun la estimación más exigente “equivale solo al 4% del PBI, una suma de servicios de deuda totalmente manejable”, sentenciaron en LCG. Para Adcap, el Gobierno podrá cubrirlo con nuevas fuentes de financiamiento. El desafío será conseguir esos fondos a una tasa razonable con el riesgo país por encima de los 1.000.