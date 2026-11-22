Mi mamá siempre había querido ser maestra. Un embarazo en la adolescencia, un casamiento de apuro a los 16, dejar el colegio, todas esas cosas que mi mamá sobrellevó porque igual trabajaba desde los 10, se interpusieron o retrasaron muchos años ese sueño. Se recibió de maestra cuando yo, su hija del medio, era adolescente. Antes fue sirvienta y enfermera. Una vez escribí un poema que hablaba de sus oficios al servicio de otras personas, ser maestra también es servir a otros: a los niños, a los padres, al país (me gustaría escribir patria, pero no lo siento). Ese poema se perdió, pero me acuerdo que decía: soy escritora, algo que no le sirve a nadie.

Mi mamá, entonces, se recibió de maestra a fines de los 80. Los sueldos ya eran miserables y ser maestra ya no era algo que hacía una señora de clase media para no quedarse en la casa. Las maestras eran combativas, gremialistas, hacían paros, cortaban calles… ¿Se acuerdan de la Carpa Blanca? Mi mamá encajó rápido en ese tipo de maestra, siempre, aun casándose a los 16, fue una mujer determinada, tenía más que ver con estas piqueteras de guardapolvo que con mis maestras de la primaria. No trabajó en el pueblo sino hasta los años anteriores a jubilarse. Ella trabajaba en escuelas rurales, en las llamadas zonas desfavorables, adonde había que llegar a dedo porque ni colectivos había. ¿No te da miedo subirte a autos, a camiones?, le preguntaba. Ella decía que no, que quién le iba a hacer algo a una maestra. El guardapolvo un traje de amianto, un chaleco antibalas, los brazaletes de la Mujer Maravilla.

Hace poco estuve en Tostado, al norte de Santa Fe… en esa ciudad con alma de pueblo y un calor terrible, el pastor Pearson abandona a su mujer. Llegamos con Mimi a la noche. En esta primavera que parece otoño en todo el país, en Tostado es, por fin, verano. Nos juntamos con Andrés y Augusto en el bar de una estación de servicio. Las motitos zumban como los cascarudos que revolotean alrededor de las luminarias de la calle. Ellos nos cuentan de la Maestra Caracol… Mimi, que también es santafesina, la oyó nombrar. Angelita Peralta Pino. No llegó a recibirse de maestra porque su familia la presionó para que volviera al pueblo. Estaba por casarse, el destino obligado de cualquier muchacha en la década del 30 y justo antes de dar el paso, le propusieron ser parte de un proyecto hermoso: la primera escuela rodante del país. Que fue la primera y la única, por otra parte. Construyeron una especie de vagón donde funcionaba el aula y también la casa de la maestra. Un tractor llevaba la escuela al monte y la dejaba allí para que los hijos de los hacheros pudieran aprender a leer y escribir y cuando se terminaba el quebracho y se mudaban a otro monte, allí también iba la Maestra Caracol. Angelita no se fue sola a esa aventura que duró unos 20 años, si no con su amiga que hacía las veces de ordenanza de la escuelita y dormía en el piso, según dicen las guías cuando vamos, al día siguiente, al museo, a conocer lo que queda de la escuela rodante. Dos mujeres solas en el medio del monte, en esa época.

Pero esto nos lo cuentan la noche del día en que encontraron el cuerpo masacrado de Nanci Godoy, la maestra rural que llevaba varios días desaparecida. Tal vez por eso cuando entramos a la escuela rodante y nos sentamos en los viejos pupitres y vemos las fotos de Angelita haciendo una ronda gigante con un montón de chicos y vemos su camita en una habitación minúscula, sentimos un nudo en la garganta y ganas de llorar por todas las maestras de este país.