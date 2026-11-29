Murió Christian Ferrer, a quien traté poco pero siempre me cayó bien, como le ocurría a la inmensa mayoría de sus conocidos que lamentaron sinceramente su fallecimiento. Amado por sus alumnos, respetado en el medio intelectual, Christian formaba parte de una especie rarísima: el anarquista esnob. Siempre tenía una opinión que se apartaba del consenso, ya fuera a propósito de Guy Debord, del feminismo o de su propia nacionalidad: chileno de nacimiento, adoptó la ciudadanía argentina porque consideraba que este era un país esencialmente más democrático. Era cordial, buena gente, correcto en el trato y hablaba muy bajo, como si todo lo que tenía para decir fuera un secreto. Y acaso lo fuera: en realidad, aquellas ideas que escapan a los clichés propios de un medio son tan difíciles de comprender que terminan siendo clandestinas. Me parece que las ideas de Christian eran de esas cuya hora pasó o nunca llegará. Lo cual, bien mirado, es un enorme mérito, ya que no tiene ninguna gracia anticiparse a un pensamiento que un día será mayoritario para demostrar así que es una idiotez que viene a ocupar el lugar de las idioteces que lo precedieron.

Se me ocurrió asociar la figura un poco extravagante de Ferrer con otra inasible por naturaleza, la de Roberto “Bobi” Bazlen (1902-1965) y fue gracias a una casualidad. En estos días me llegó Bobi, la traducción del libro homónimo de Roberto Calasso publicado en 2001, al día siguiente de la muerte de este excepcional ensayista y editor. Calasso hablaba siempre de Bazlen. Acaso fuera el único que hablaba de él, hasta es posible que fuera un invento suyo, una especie de personaje de César Aira que tenía la particularidad de haber entendido todo, incluso que no sirve entenderlo todo porque lo entendido se desvanece en el aire. Por otra parte, si es difícil entender lo que decía Calasso de él, lo que decía Bazlen puede estar más allá de lo comprensible.

Sin embargo, hay pasajes muy iluminadores en el libro. Por ejemplo, este: “Con Bobi, por primera vez, tuve la impresión de estar frente a alguien que había conseguido desembarazarse de todas las ideas corrientes (que eran muchas entonces, y muy difícil de sacudirse de encima). Parecía haberlas atravesado en un tiempo remoto, como enfermedades infantiles.” De algo parecido hablábamos más arriba, de esa facultad mágica. En particular, según Calasso, Bobi había entendido la literatura, la propiedad que separaba un libro único de uno irrelevante, deshonesto o epigonal. Por eso, entre otras cosas, había sido capaz de ser uno de los primeros en reconocer a Kafka y el primero en hacerlo con Svevo. Y por eso Calasso lo consideraba la piedra angular de su editorial Adelphi.

Dice Calasso “Sería arbitrario afirmar qué pensaba Roberto Bazlen.” Bobi era una especie de gnóstico sin doctrina y sin discípulos y se había acercado a Oriente antes de que se la considerara una opción intelectual seria, porque era la parte de la civilización que no había sido aplastada por el militarismo romano. Es probable que haya que consultar el I Ching como hacía Bobi para concluir que “El peor enemigo es el que tiene los mismos argumentos que nosotros”. Pero sería inútil apelar a los hexagramas para entender a alguien que decía que hay que apartar a los jóvenes de la tentación de escribir.