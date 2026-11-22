En el fútbol siempre existió esa clase de jugadores que, en lugar de jugar a la velocidad del partido, hacen que el partido se juegue a su velocidad. Quienes vimos y enfrentamos a Riquelme, vemos en Nico Paz una cualidad similar. Durante décadas, el enganche fue una institución del fútbol argentino. Había muchos más 10 como Bochini y Ponce que como Diego Maradona. El diez recibía por delante de los volantes centrales y por detrás de los mediocampistas rivales. No se iba a las bandas, sino que por el contrario en ese pequeño espacio disponible era capaz de encontrar soluciones: un pase filtrado, una pausa o un cambio de orientación que se transformaba en asistencia.

Las cualidades están claras en esta clase de futbolistas que reciben la pelota, levantan la cabeza, esperan un instante, invitan a pensar que el partido está detenido y, cuando todos están parados, aceleran. No son lentos, pero tampoco son flechas. Poseen una forma diferente de ver y entender el juego: donde el paso del tiempo puede ser también una herramienta para desorganizar al rival.

Nico Paz | Crédito: Captura TV

Durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, Juan Román Riquelme fue uno de los mejores intérpretes, por no decir el mejor. Román convirtió la pausa en una marca registrada. No necesitaba correr más que los demás, le alcanzaba simplemente con pensar antes. El juego de posesión y la mirada Van Galliana del fútbol que influyó en Guardiola parecía que había matado al enganche. La responsabilidad pasó a ser compartida por los internos y nunca exclusiva. Los Xavis e Iniestas o los Modrics y los Bellinghams.

En los últimos años, vimos aparecer un extraño joven futbolista que no puede ser encasillado bajo ningún parámetro. Es un argentino que habla con acento español. Es un longilíneo que no le hace asco a jugar por fuera y cabecea poco. Es un futbolista técnico hipermusculado.

Se llama Nicolás Paz y tiene apenas 22 años. Se fue del Real Madrid y se negó a volver para seguir jugando en el Calcio, en el sorprendente Como de Cesc Fàbregas. Su actuación reciente en Champions League, frente al Manchester United, fue una demostración que lo eleva a otra dimensión.

La comparación con Riquelme surge naturalmente, porque ambos poseen un vínculo con la pelota que despierta fascinación, digno de una elegancia que los eleva por fuera de lo mundano y donde parecen entender que el fútbol de ataque no consiste solamente en correr rápido y hacer gambetas en los duelos.

Muy probablemente el fútbol argentino esté iniciando una nueva era. Riquelme había sido un eslabón perdido, en su dimensión de número 10 pensante y creador, en la transición entre las gambetas de Maradona y de Messi. Nico Paz luce como un reverdecer de esa fuente y es a Riquelme, lo que Messi era a Maradona: una versión europeizada del potrero.

Con otra personalidad y otra forma de ser, Nico Paz camina rumbo a cerrar ese bache, encontrando el fútbol argentino nuevamente un jugador capaz de reivindicar esa posición que parecía condenada a desaparecer: la del diez que organiza el juego no desde sus gambetas, sino desde los espacios que abre su inteligencia.