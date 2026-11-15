Despojar de su contenido religioso específico la visita del papa León XIV a la Argentina constituye un error de interpretación política. El Papa no vino a construir un frente anti-Milei ni a convertirse en articulador de una oposición que la dirigencia política no consigue organizar. Vino, entre otras cosas, a restaurar la visibilidad de una raíz católica profundamente arraigada en la religiosidad popular argentina.

Y esa dimensión importa. No es un detalle litúrgico ni una cuestión de fe confinada al ámbito privado. La religiosidad popular constituye una trama histórica de pertenencia, solidaridad, reconocimiento comunitario y sentido colectivo. Es parte de la cultura de los sectores populares y, por eso mismo, un territorio de disputa frente a la racionalidad individualista del neoliberalismo.

Además, esa raíz católica está sometida a una doble presión. Por un lado, un gobierno que agrede discursivamente tradiciones, símbolos y referencias de la cultura popular vinculadas al catolicismo social. Por otro, la proliferación de corrientes religiosas que, bajo el rótulo pomposo de «teología de la prosperidad», convierten la posesión de riqueza en signo de bendición y, prácticamente, de salvación. Una operación cultural que transforma el éxito económico individual en virtud espiritual y la pobreza en una responsabilidad personal. La inversión es profunda: donde la tradición cristiana reconoce la solidaridad con los humildes, estas corrientes sacralizan el éxito material.

La pregunta es inevitable: ¿acaso confrontando discursivamente con Milei se movilizan millones de personas? ¿Es posible traducir la convocatoria religiosa del Papa a una simple manifestación de rechazo al Gobierno? Hacerlo supone desconocer tanto la autonomía de la experiencia religiosa como la profundidad de sus raíces sociales.

No hay que colgarse de la sotana de León XIV.

Que los políticos hagan política. Que construyan representación, organicen demandas, articulen intereses sociales y ofrezcan alternativas. Para eso están. Sin embargo, lo que se observa hasta ahora, salvo contadas excepciones, es una dirigencia que ni siquiera se atreve a reclamar con claridad una democracia plena, sin proscripciones, ni a enfrentar la invisibilización política de una parte sustancial de la sociedad argentina.

León XIV no necesita convertirse en jefe de una oposición que no es la suya.



En lugar de asumir sus propias limitaciones, muchos encuentran en la figura papal una oportunidad para subirse a un acontecimiento cuya convocatoria no construyeron y cuyo sentido tampoco les pertenece.

Hay aquí una paradoja. Al intentar apropiarse políticamente de la visita, despojándola de su contenido religioso específico, esa dirigencia transforma una experiencia cultural y espiritual de enorme profundidad en un episodio más de la coyuntura. Pero, al hacerlo, puede terminar siendo funcional al mismo proyecto neoliberal que afirma cuestionar.

Porque el neoliberalismo no disputa solamente salarios, ingresos, derechos laborales o funciones del Estado. También disputa sentidos, identidades, vínculos comunitarios y formas de comprender la vida colectiva. La raíz católica de la religiosidad popular, con su tradición de solidaridad y compromiso con los humildes, es parte de ese terreno de disputa.

León XIV no necesita convertirse en jefe de una oposición que no es la suya. La política debería preguntarse por qué una convocatoria religiosa puede expresar pertenencias y expectativas que sus organizaciones ya no consiguen representar.

Arrebatarle a esa convocatoria su sentido religioso es empobrecerla. Y también renunciar a comprender uno de los territorios culturales donde se juega la disputa con el neoliberalismo. Finalmente parafraseando la vieja sentencia: «No es gritando la vida por León que se hace Patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos», estimados lectores de Perfil.

*Titular de consultora Equis.