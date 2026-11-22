El apellido Wilcock remite, para los lectores argentinos, a Juan Rodolfo, el poeta, narrador y traductor que en 1957 se instaló en Italia, donde escribió buena parte de su obra y terminó convirtiéndose en uno de los escritores más singulares de la literatura italiana del siglo XX. Pero existe otro Wilcock, David, estadounidense, nacido en 1973, que alcanzó una notoriedad considerable gracias a sus investigaciones sobre extraterrestres, civilizaciones desaparecidas y conspiraciones gubernamentales. Entre ambos, hasta donde se sabe, no existía parentesco alguno. Tampoco compartían una idea demasiado parecida a la literatura, aunque Juan Rodolfo, autor de La sinagoga de los iconoclastas, tal vez hubiera encontrado material abundante para uno de sus retratos de científicos farsantes en la vida de su homónimo.

David Wilcock escribió libros sobre la evolución espiritual de la humanidad y sostuvo que los gobiernos ocultaban información decisiva sobre la presencia extraterrestre en la Tierra. Su universo estaba poblado de sociedades secretas, tecnologías desconocidas, mensajes cifrados y fuerzas que intervenían en el destino de la especie humana. Con el tiempo reunió una comunidad de seguidores que encontraba en sus explicaciones una respuesta para casi cualquier acontecimiento desconcertante. Su interés por los extraterrestres tenía, según sus propios recuerdos, una antigüedad considerable. Wilcock aseguraba que desde los 4 años recibía visitas de seres grises que atravesaban las paredes de su habitación. Aquellos encuentros, que según él continuaron durante la adolescencia, formaban parte de una serie de abducciones durante las cuales habría sido trasladado a naves espaciales para recibir un entrenamiento misterioso. En otras ocasiones contó que a los 2 años soñaba con enormes cilindros metálicos suspendidos en el cielo y que a los 5 experimentó su primer viaje astral. Admitía que conservaba recuerdos fragmentarios de las presuntas abducciones, lo que aparentemente no le impedía describirlas con bastante precisión. Para cuando empezó a investigar los misterios del universo, el universo ya llevaba muchos años ocupándose personalmente de él. Su muerte, ocurrida el 20 de abril de este año, a los 53 años, proporcionó a esa comunidad un misterio particularmente incómodo.

Las autoridades la atribuyeron a un suicidio, pero numerosos seguidores se negaron a aceptar esa conclusión. Poco antes de morir, Wilcock se había referido a una serie de científicos estadounidenses muertos o desaparecidos en circunstancias que juzgaba sospechosas. También volvió a circular una declaración suya de diciembre de 2022 en la que aseguraba que no tenía ninguna intención de quitarse la vida. Las especulaciones se multiplicaron. Algunos sostuvieron que había sido asesinado para impedirle revelar información confidencial; otros llegaron a sugerir que había simulado su muerte.La explicación oficial permanece sin modificaciones.

El asunto tiene una curiosa dimensión literaria. Durante años, David Wilcock enseñó a sus seguidores a desconfiar de las versiones oficiales, a buscar relaciones ocultas entre acontecimientos distantes y a interpretar cualquier desmentida como una confirmación indirecta de lo que se pretendía ocultar. Cuando murió, sus propios discípulos aplicaron ese procedimiento a su desaparición. El autor de las teorías se convirtió en uno de sus personajes.

Juan Rodolfo Wilcock escribió sobre inventores delirantes, científicos obsesivos y pensadores que llevaban sus hipótesis hasta consecuencias monstruosamente absurdas. Sus personajes suelen estar convencidos de poseer una verdad que el resto del mundo se obstina en ignorar. David Wilcock probablemente habría merecido un capítulo en ese catálogo, aunque difícilmente hubiera apreciado el tratamiento. Quizá la diferencia más divertida entre los dos Wilcock resida en que uno inventaba personajes capaces de creer cualquier cosa, mientras el otro consiguió que miles de personas creyeran en las cosas que contaba. Y ahora, incluso muerto, sigue suministrándoles argumentos.