Mientras las relecturas caen a menudo en la trampa del diario del lunes, los redescubrimientos efectuados por coleccionistas, restauradores, conservadores, archivistas e historiadores del arte, hacen justicia. Artemisia Gentileschi, nacida en Roma en 1593, es uno de los más rutilantes de principios del siglo XX, cuando el italiano Roberto Longhi rescata su obra y su historia, olvidadas por 400 años. Había heredado el oficio de Orazio, su padre, maestro y custodio, aunque sobre este último rol se extienda la sombra porque fue violada por su preceptor, Agostino Tassi. Siempre se destaca, junto a la influencia de Caravaggio y la novedad de haber pintado a Susana o Cleopatra, que este periodo oscuro en el que columbró un casamiento con su agresor como puerta a la reinserción social, fue el de sus cuadros más inquietantes, donde, además, se usa como modelo. Orazio tuvo mejor ojo al presentarle al pintor napolitano Pierantonio Stiattesi, quien sería un marido leal y un compañero de trabajo eficaz.

La neerlandesa Judith Leyster también es redescubierta mucho después de haber muerto a los 50 años en 1660. Jan Miense Molenaer, su marido, figuró como autor de sus cuadros junto a Frans Hals por más dos siglos hasta que un historiador como Longhi, pero neerlandés como ellos, Cornelis Hofstede de Groot, se cruza casualmente en el Lourve con una pintura adjudicada a Hals. Algo en la firma le parece sospechoso, pide asistencia técnica para ver qué hay debajo y aparece el nombre de la artista ninguneada por la historia. Su autorretrato y sus escenas cotidianas a la luz de la vela volverán con la firma verdadera a la palestra.

Nacida en la actual Bélgica en 1614, Michaelina Wautier revive gracias a Katlijne Van der Stighelen, historiadora belga que protagoniza una escena similar a la de Groot, pero en 1993, cuando busca un cuadro de Van Dyck en el Museo Kunsthistorisches de Viena y da de carambola con El triunfo de Baco, oculto a los ojos del público. “Demasiados desnudos masculinos como para ser pintado por una mujer” había dicho Gustav Glück, a cargo de las obras flamencas de la institución a principios del siglo XX, pero Michaelina, fan de los hombres sin ropa –aunque solo conviviría con uno, su hermano y colega, Charles Wautier– lo había pintado en 1650. Antes que entrara en escena Van der Stighelen, El triunfo de Baco había sido primero alternativamente adjudicado a distintos pintores, de Luca Giordano a un discípulo de Rubens, y luego, archivado.

Hace diez años, la BBC produjo el documental Michael Palin’s Quest For Artemisia, en el que el ex Monty Python le rindió un tributo apoteótico. Lamentablemente no hay uno igual sobre Judith –aunque ese mismo año haya aparecido otro autorretrato– ni de Michaelina, pero se les dedican exhibiciones en las salas más concurridas del mundo. Gracias a la espada justiciera de los que hurgan en las sombras de archivos y museos para arrojar luz sobre las verdades del arte, las obras de estas maestras de la pintura del siglo XVII han vuelto a circular por ahí, a la vista de todos, orgullosamente resurrectas.