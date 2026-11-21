El jueves 12 de noviembre, a la una y veinte de la tarde, el mail de Outlook dejó de andar en oficinas de medio mundo, también en las nuestras. Estuvo caído casi 24 horas y hubo bancos que volvieron al fax. Al día siguiente Estados Unidos frenó todos sus despegues durante más de cuatro horas y en tres días se cancelaron más de 18 mil vuelos. En Ezeiza, el de Aerolíneas a Miami de las 22.45 pasó a las 4 de la madrugada. El lunes 16 falló JPMorgan Chase, el banco más grande de ese país, y el martes 17 se cayeron los servicios de Apple, con gente que no podía entrar a iCloud ni pagar con el teléfono.

Ninguna de esas caídas fue atribuida a un ataque. Microsoft explicó que la suya nació de un error escondido en una actualización de julio y Apple habló de una actualización interna, mientras la de los aviones se investiga por un router recién instalado. El director de Inteligencia Nacional estadounidense descartó un ciberataque y la mano de otro país. Los sistemas más grandes del planeta fallaron solos, casi siempre mientras alguien los estaba actualizando.

En esos mismos días hubo ataques reales, que conviene separar de las caídas. Ese lunes, quien entró desde acá a los sitios de la BBC, CNN, Zoom, IKEA o HSBC pudo recibir un código para copiar los datos de la tarjeta y desviar pagos en criptomonedas, que además intentaba meterse en los iPhones sin actualizar. Los delincuentes entraron a un solo lugar, Optimizely, una herramienta que esas empresas usan para probar versiones de sus páginas, y desde ahí llegaron a 178 organizaciones a la vez. Tres días antes el FBI había avisado sobre ARTEX, un programa de código abierto que coordina agentes de IA y con el que algunos atacantes pasaron de elegir un blanco a manejar su red en menos de tres horas.

Sobre ese terreno creció un rumor que desde fines de octubre anunciaba para el 17 de noviembre un apagón mundial de 72 horas y que llegó a los grupos de WhatsApp argentinos. Lo único cierto era que ese martes, a las 16.20 de acá, Estados Unidos iba a probar durante un minuto su sistema de alertas. La prueba se hizo y no se apagó nada, pero para entonces cada caída real funcionaba como una confirmación. Circulaban videos manipulados de Trump anunciando el corte, y su secretario de Seguridad Nacional había dicho en televisión que detrás de las fallas estaba la IA, citando a un experto al que no nombró. Consultado por el tema, Trump contestó que es la vida. Creo que la desinformación que mejor funciona usa datos verdaderos y los ordena para que parezcan una sola historia, y que crece cuando los gobiernos no explican.

Las caídas y los ataques tienen en común la dependencia de pocos proveedores. Amazon, Microsoft y Google concentran el 61% de la nube del mundo, según la consultora Synergy, y en esas computadoras ajenas corre buena parte de lo que usamos a diario, desde el home banking hasta la billetera con la que pagás el café. Cuando una de esas piezas falla o la hackean, caemos todos juntos, vivamos en Seattle o en Lanús. En la Argentina, Check Point midió en mayo 2.470 intentos de ataque por semana por organización, y en marzo el grupo Chronus Team se adjudicó 28 filtraciones simultáneas en organismos públicos, Banco Central incluido.

Algo podemos hacer desde casa. Si ese lunes cargaste la tarjeta en alguno de esos sitios, revisá los consumos y actualizá el teléfono, y si todavía no usás la verificación en dos pasos en el mail y en el banco, es buen momento. A las empresas les toca dejar de apoyarse en un solo proveedor. Queda lo que Juan Ruocco llama soberanía cognitiva, que acá es tomarse diez segundos para buscar la fuente oficial antes de reenviar. La próxima caída va a llegar con su propia cadena de WhatsApp, y reenviarla o dejarla morir ahí es una de las pocas decisiones que siguen en nuestras manos.

*Autor, conferencista y divulgador tecnológico.