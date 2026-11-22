Es interesante hacernos está pregunta ahora porque el 27 de noviembre se celebra, por primera vez en el mundo, el día de la eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzado. Muchos de quienes lean esto dirán, pero acaso ¿en Argentina existen estos matrimonios? ¿Es este un problema que se registra en el país? Lamentablemente debo responderles que, si bien el matrimonio infantil, precoz y forzado existe, pero no es tan frecuente porque nuestra legislación plantea el matrimonio recién se autoriza a partir de los 18 años, igual como hay excepciones los hay, pero son menos que si la ley no fijara ese límite de edad. El problema es que lo que es más frecuente, bastante más frecuente, en nuestro país son las uniones infantiles precoces y forzadas, algo mucho más grave porque estas niñas no están protegidas por ninguna ley o norma, son solo ellas frente a su conviviente, en general son hombres mayores que ellas y con muchas más posibilidades de imponer sus condiciones que las niñas obligadas a esa convivencia. Pero veamos las cifras.

En 2016, a raíz de una exposición de una fotógrafa norteamericana que trajo a Buenos Aires una exposición excelente de fotos de niñas novias de India y Paquistán, me sorprendí de ver en un salón perdido donde se exhibían fotos de niñas de América latina, tres fotos de Argentina tomadas en el norte del país. Eso motivo que en la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM - hiciéramos el primer y único hasta ahora, estudio de esos matrimonios en el país. Buscamos los datos del censo del 2010, en el que había una pregunta sobre niñas menores de 18 años casadas o unidas en los hogares censales. En base a esos datos logramos hacer el mapa de la distribución de estos a nivel de partidos de las provincias, lo que nos permitió identificar mejor su distribución que, si nos limitásemos a los promedios provinciales, Los datos nos sorprendieron ya que si bien no eran los matrimonios tan frecuentes, si lo eran la uniones convivenciales, que son aún más graves porque dejan a las niñas sin ninguna capacidad de defensa en casos de abusos o violencias, porque no encuadran en ninguna ley que al menos les permita algún reclamo. El resultado promedio para todo el país fue 4,7 % de niñas menores de 17 años estaban casadas o unidas, llegando en algunas zonas de provincias del NEA y NOA a 9 y hasta 12 % de las niñas menores de 17 años estuvieran en unión o casadas. Frente a está realidad iniciamos un programa de fortalecimiento de niñas de 10 – 17 años que realizamos desde hace varios años, para empoderarlas y permitir puedan resistir las uniones o casamientos forzados.

Lamentablemente el censo programado para el 2020 que por la pandemia se realizó en 2022, no incluyo esa pregunta y no se hubieran podido investigar estos datos en forma precisa, algo que incluso si se hubiera incluido la pregunta tampoco se hubiera podido estudiar como los datos del 2010, porque no cubrió todo el país el censo 2022. Por eso ahora no contamos con datos para analizar que paso frente a los matrimonios y más aún las uniones convivenciales infantiles precoces y forzadas. Solo contamos con estimaciones en base a extrapolaciones y a datos indirectos como el de los nacimientos de madres menores de edad, dato que el ministerio de salud de la nación registra a través del sistema de estadísticas vitales que continúan funcionando sin alterarse frente a los cambios producidos en ese ministerio, que no son pocos ni buenos Las estimaciones para 2025 -2026 son que a nivel nacional habría 84858 niñas y adolescentes en matrimonio o uniones convivenciales en el 2025 y este número llegaría a 85626 en el 2026. Estos datos resultaron de aplicar la prevalencia según el estudio de FEIM en 2021 a las proyecciones de la población realizadas por el INDEC. Constatamos esto con los datos de maternidad adolescente e infantil del ministerio de salud y se registra que si bien hubo un franco descenso de la fecundidad adolescente del 71% bajando de 3,4 % a 1,0%. esto no es igual ni parejo en todo el país, ya que el informe señala que en algunas provincias del norte del país se verifica es mayor la maternidad adolescente: 14% en Formosa, 13 % en Misiones, 12 % en Chaco y Corrientes, Santiago del Estero y Salta con 11%. Sin embargo, incluso en esas provincias se registró una disminución en estos años. La natalidad según nivel educativo de las madres en 2024 muestra claras diferencias en las distintas provincias del país, mientras en algunas el porcentaje de las que no completaron el nivel secundario supera el 50% en otras está por den=bajo del 25%.

Frente a esta realidad creemos que es necesario contar con una clara política nacional de eliminación del matrimonio y especialmente las uniones convivenciales infantiles precoces y forzadas en el país, que promuevan y garanticen la continuidad de la escolaridad de las niñas, principal factor de prevención de estas uniones y/o matrimonios y la capacidad de las niñas de poder decidir y ser respetada su decisión por sus familias, la comunidad y las instituciones. Esto implica una política preventiva activa y explicita, algo que por ahora no se vislumbra.