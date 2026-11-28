El pasado miércoles, en Londres, la galería Simon C. Dickinson Ltd inauguró una muestra pictórica con dos obras de Tiziano Vecellio di Gregorio (1488-1576), dos de Peter Paul Rubens (1577-1640) y nueve de Anton Van Dyck (1599-1641). Todas proceden de colecciones privadas, la mayoría en venta, con precios que oscilan entre 400 mil y 3 millones de libras esterlinas. A partir del 29 de enero y hasta el 6 de febrero próximos, el conjunto se exhibirá en la feria de arte Master Drawings New York.

La muestra abarca más de 100 años de historia del arte en torno a la influencia de un artista en otro, incluyendo la atribución de nuevas obras, o descubrimientos, también reencuentros. Esto último ocurre con el retrato de un joven con mano enguantada (circa 1550), realizado por Tiziano, mencionado por Van Dyck en su inventario sobre la obra del veneciano –la última exhibición de este cuadro ocurrió entre 1939 y 1940–, hoy valuado en 3 millones de libras.

Descubrimiento relevante de Tiziano

El descubrimiento más relevante es el otro cuadro de Tiziano, su autorretrato. El debate entre especialistas se remonta al historiador de arte estadounidense Everett Fahy, director de la Frick Collection, quien en 2009 observó que el pequeño óleo sobre lienzo, a restaurar, procedente de una colección francesa, se podía adjudicar a Tiziano. Mientras tanto, en 2024 fue vendido en menos de 70 mil dólares por Sotheby’s Nueva York a un coleccionista británico. Sometido a un proceso de limpieza, estudios radiográficos y debate entre especialistas como Peter Humfrey, Nicholas Penny e Ian Kennedy, se concluye que este autorretrato sería el tercero del artista, junto con el del Museo del Prado (Madrid) y el de la Gemäldegalerie de Berlín (Alemania). Su valor actual es de 1,5 millones de libras.

Según señala el experto Peter Humfrey en el catálogo de la muestra, tanto Rubens como su antiguo ayudante Van Dyck veneraban a Tiziano como al mismísimo príncipe de los pintores. Según Milo Dickinson, responsable de la galería: “Tiziano fue un gran modelo para Rubens y luego para Van Dyck, tanto por su exitosa carrera artística, aclamado por importantes mecenas, como por su maestría como pintor: los colores que utilizaba, las composiciones que creaba. Rubens pasó varios meses copiando cuadros de Tiziano en Madrid, adquiridos por Felipe II de España. Mientras Van Dyck, volcó estudios anotados sobre las obras de Tiziano en un cuaderno de bocetos, mientras recorría Italia”.

Un hallazgo notable: el retrato de un adolescente, óleo sobre tabla, realizado por Rubens, se trata de su discípulo, el joven Anton Van Dyck. La datación del mismo por el Louvre es hacia 1616-17, a raíz de que la otra mitad de este trabajo está en su acervo. Según Dickinson: “Una vez que lo ves limpio, te das cuenta de que el color del cabello, la forma distintiva del rostro, los labios, la forma de la nariz, coinciden totalmente con la apariencia de Van Dyck en sus autorretratos». Este retrato lo adquirió el propietario en Sotheby’s París durante la reciente venta de la colección del multimillonario inmobiliario británico Manny Davidson, por 744 mil euros. El cuadro está a la venta, en un precio no revelado, pero estimado en varias veces la cifra referida a raíz de la atribución francesa.

Finalizando las tareas de limpieza y restauración, aparece aquí un estudio de Van Dyck para el retrato ecuestre de Alberto de Ligne, príncipe de Arenberg y Barbançon (datado en 1629-1632), que hoy se exhibe en Holkham Hall, Norfolk. Es de los varios estudios similares realizados con la técnica “brunaille”, de los cuales uno de estos se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Otro boceto, acaso el original de la serie, perteneció a la colección De Craecker del siglo XIX, y al que se consideraba extraviado. “Entonces apareció este en una colección privada estadounidense y, tras verlo limpio, quedó bastante claro que era el original y que las otras versiones eran copias realizadas en el taller de Van Dyck por sus ayudantes”, aclara Dickinson y agrega: “la calidad excepcional, el uso de los reflejos y las formas abreviadas de esta versión supera a las demás”.

Las reversiones del boceto original se hicieron más visibles con el paso del tiempo, precisamente por la posición ajustada de la cabeza y las patas delanteras del caballo. Este boceto se vende a un precio aproximado de 500 mil libras esterlinas.