Bienbebidos. Disculpen. Vamos de nuevo. Bienvenidos. Perdura la dulce resaca después de beber, saborear, la bondad derramada. Vayan, anuncien, así se siente la convivencia posible. Amuchados, amancebados, adulterados, en sirviñaku, ovillados todos en lana de oveja. El enviado nos dejó calientes, a punto de hervor, con el mandamiento hecho a los postres de la última cena, no olviden muchachos: “amaos los unos a los otros”.

La grieta era una ficción. Nos queríamos mucho pero nadie nos enseñó cómo se demostraba el cariño. Nunca nos alentaron a probar. A ver qué pasa si enredamos las lenguas, las orejas, si acordamos la movilidad social. Vos arriba, yo abajo, después yo arriba, vos abajo. En fin, que les voy a contar de danzas carnales que no hayan ensayado en casa, propia o ajena.

Se nos estrujó el alma ante cada desconocido que, al verlo de cerca, por su aspecto nos parecía un pobre. Compartimos el espíritu santo, mensajes divinos, caras de beato. Se nos llenaron los ojos de lágrimas mirando enfermos, discapacitados, drogadictos, perritos, bebés, presos, personas abandonadas en los umbrales. Dimos limosnas. Monedad de diez pesos, ropa en desuso, restos de comida. Nos sentimos tan, pero tan bien.

Era de ver los chupones marcados en el cuello, las mejillas. Las bocas del poder insaciable se relamían. Milei con Conan, Patricia con Karina, Cristina con Lilita, Mauricio con Horacio, Máximo con Myriam Bregman, Rial con Ventura, Moyano con Barrionuevo, Manzano con Haddad. Se formaron tríos amorosos, Alberto Kicillof, Massa. El de Tapia, Toviggino, Mahiques se extendió al padre del ministro de Justicia, Coco Mahiques. Una fiesta en las calles. Las multitudes se daban la paz como en la guerra

El avión de León, el auténtico, el apacible, el que condena a diestra, siniestra, sin necesidad de insultar a nadie, aún no levantaba vuelo cuando el odio en retirada se revolvió con la furia de un tornado. No habíamos llegado

todavía a ponerla tan dura como para que la concordia dure. Hace falta clavarse al menos cuatro periodos electorales consentidos, sin abusos, con personas decentes, honradas, para acabar imponiendo el amor al prójimo. A muchos los agarró sin protección. Sólo había forros en la carpa vip.



¡Horror! El grito leído con la voz de pito que se le atraganta a Wanda Nara nos despertó del ensueño pastoril. “Aprendé a chupar pija como yo, así te va mejor”. Detonó como una bomba de profundidad en el mar de los cagazos donde flotamos. En el que nos acostumbramos a esperar que en cualquier momento todo se vaya a la mierda. El baldazo dio de lleno en la cara de la China Suarez.

El fétido posteo se escurrió por las cloacas. Miles de ventiladores seguidores se encendieron con la intención de devolver el hedor a sus legítimos dueños. La China Suárez aprovechó para bajar rollos grasa. Se destapó el intestino con una sopapa. Arremolinó ironías malolientes. “Yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado”. ¡Hostias!. El aire puro olía nuevamente a vómito.

La ira callada, reprimida, anidada en los deshechos personales onduló, retrepó, se deslizó, envenenó las arterias. Los corazones reseteados, los cerebros lavados de pecado, vacíos de culpas, se inflamaron. Recuperaron el placer sombrío, anónimo, el alivio de putear, juzgar al voleo. Perdónalos señor, saben lo que hacen. Meme de manos en oración sin playlist religiosa, ni coro gregoriano de fondo. Para qué añadir sufrimiento a los oídos sangrantes que escucharon a Wanda cantar, además de hablar.

¿Dónde estaba Dios, pregunta Discépolo, cuando le dieron el premio Martín Fierro por “mejor canción viral”? Dice que la escribió ella: “Porque soy una bad bitch yo le dije que sí/Preguntó si estoy lonely yo le dije que sí/After en la playa, y no traje la maya/Me dijo que vaya, hoy no vamo’ a dormir”.

Donde dice: “Playa, maya, vaya”, debe escucharse: “Plaia, maia, vaia”. El “no vamo a dormir” atormenta hasta el final.



Traducido, el título de la canción es: Mala perra.

*Escritor y periodista.