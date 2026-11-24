Achink, ¿qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Desde chico tuve un lápiz o un pincel en la mano. El arte fue y sigue siendo parte de mi vida cotidiana. Con el tiempo, se convirtió en una forma de traducir aquello que me atraviesa. La pintura me permitió explorar emociones, estados internos y experiencias que muchas veces no podría expresar con palabras.

Soy un artista autodidacta, con ganas constantes de aprender. También me formé como arquitecto en la Universidad Nacional de La Plata y considero que ambas experiencias conviven en mi manera de crear. La arquitectura me aportó herramientas para trabajar la composición y el espacio, mientras que mi recorrido artístico me permitió desarrollar un lenguaje más intuitivo y personal.

Definiría mi estilo como figurativo, con una fuerte búsqueda del realismo, en diálogo con elementos expresivos y abstractos. Me interesa trabajar especialmente con rostros y figuras humanas porque pueden sugerir una historia o una emoción. Busco que el detalle realista y los elementos abstractos convivan y se transformen mutuamente dentro de una misma obra.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Para mí es un ámbito de libertad y concentración, donde puedo detenerme, observar y conectar con mis ideas. Allí pruebo, modifico y dejo que cada obra encuentre su dirección.

En ese espacio trabajo en distintas obras a la vez, cada una con sus propios tiempos y necesidades.

¿Qué técnicas y materiales utilizás para crear tus obras?

Trabajo principalmente con pintura al óleo y acrílico, además del dibujo con grafito. La elección depende de lo que busco transmitir y de las necesidades de cada obra. El óleo me permite trabajar las transiciones y lograr tonos profundos e intensos. Con el acrílico puedo avanzar más rápido y trabajar con manchas abstractas.

En algunas obras uso una técnica mixta. Trabajo los colores y las manchas del fondo con pintura y dibujo el rostro íntegramente con lápiz blanco. Así se genera un contraste entre lo pictórico y lo gráfico.

Muchas veces parto de la observación y de referencias visuales para reproducir los rasgos y los detalles con fidelidad. Me interesa combinar el realismo de la figura humana con elementos abstractos y otros recursos plásticos que aporten movimiento y expresividad a la composición.

También tengo un recorrido como tatuador, una práctica que forma parte de mi identidad y que fortaleció mi vínculo con el dibujo y el mundo artístico.

¿Qué proyectos tenés actualmente en marcha y qué objetivos te proponés para el futuro?

Actualmente estoy enfocado en crear nuevas obras y ampliar los espacios en los que puedo mostrarlas. Además de mi trabajo personal, realizo obras por encargo, lo que me permite abordar distintas temáticas y explorar nuevas propuestas sin dejar de lado mi lenguaje visual.

Mi recorrido en la pintura es relativamente reciente y siento que estoy en una etapa de exploración y construcción de una identidad propia. Por eso, me interesa participar en muestras y proyectos que me permitan seguir creciendo e intercambiar experiencias con otros artistas.

A futuro, mi objetivo es darle mayor proyección a mis obras y llegar a galerías, coleccionistas y espacios culturales de Argentina y del exterior. Quiero construir un recorrido artístico sostenido, sin perder la libertad y la búsqueda personal que le dan sentido.

Datos de contacto

Instagram: @achink.lab

Teléfono: 1136525564

Mail: [email protected]

Web: achinklab.com