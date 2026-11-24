Al elegir anteojos, es común que los clientes prueben varios marcos frente al espejo y duden de cuál les queda mejor. Para orientar esa elección, VP Technology comenzó a llevar a ópticas de la Argentina y de Latinoamérica un sistema de análisis facial con inteligencia artificial que, a partir de una foto, sugiere qué armazones favorecen a cada persona.

Cómo funciona el análisis facial

La experiencia comienza con un cuestionario sobre el estilo de vida, el uso que el cliente les da a los anteojos y sus gustos. Después, la persona se para sobre un punto marcado en el piso, frente a un trípode con aro de luz, y el óptico le toma una foto.

Con esa imagen, el sistema analiza 19 características del rostro. Catorce se vinculan con su estructura y sus proporciones, como la relación entre el ancho y el alto o la posición de las cejas. Las cinco restantes corresponden al color de la piel, los ojos, las cejas, los labios y el cabello. Un modelo de inteligencia artificial cruza esos datos con las respuestas del cuestionario.

El informe llega por correo electrónico al instante e identifica cuatro armazones recomendados y cuatro no recomendados, tanto para anteojos de receta como de sol. Luego, el óptico revisa el informe con el cliente y lo acompaña a probarse los modelos. La empresa aclara que los resultados son estimativos, que el sistema no evalúa aspectos clínicos de la visión y que los marcos sugeridos requieren un ajuste final con el profesional.

Cómo surgió

La herramienta se puso en marcha por primera vez en 2025 en Visual Point, una óptica de San Isidro, donde actualmente se usa a diario. A partir de esa experiencia, el mismo equipo decidió llevar la tecnología a otras ópticas del país.

Según la empresa, el objetivo es que los clientes elijan con más seguridad, que quienes usan lentes de contacto se animen a probar anteojos y que otros decidan renovar también el armazón al cambiar los cristales.

Qué recibe una óptica

Las ópticas que se suman reciben un kit con trípode, aro de luz y calcomanías para marcar en el piso la posición del cliente y del trípode. También reciben una plantilla para imprimir el informe personalizado. La aplicación funciona en tabletas o celulares con iOS o Android, y el informe lleva el logo de cada local junto al de VP Technology.

La propuesta incluye instalación, capacitación técnica y comercial, soporte y videollamadas periódicas de seguimiento. En Buenos Aires y zona norte, la instalación y la capacitación pueden ser presenciales. En el resto de los casos, se realizan de forma virtual y la empresa envía el kit.

El servicio se contrata mediante créditos mensuales de análisis, con un plan mínimo de 10 por mes. Antes de empezar, cada óptica acuerda con la empresa la personalización del informe y el tratamiento de las fotos y los datos biométricos.

Una expansión en marcha

VP Technology presenta la iniciativa como un proyecto en expansión hacia ópticas seleccionadas de la Argentina y de Latinoamérica. Por ahora, el acceso se gestiona mediante una lista de espera. Para el sector, la propuesta suma datos al momento de elegir un armazón y complementa el criterio del óptico. ¿Y si cada venta empezara con un análisis personalizado y cada cliente saliera del local seguro de haber elegido el armazón ideal?

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