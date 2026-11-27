La diputada bonaerense del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti viene impulsando este proyecto de ley que busca garantizar mayor transparencia en la comunicación de los precios de los combustibles líquidos y gaseosos en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa establece que las empresas abastecedoras deberán informar a la autoridad de aplicación cualquier modificación de precios que supere el 1%, ya sea en un único cambio o como resultado de variaciones acumuladas durante los últimos cinco días corridos. Esa comunicación deberá realizarse dentro de las 24 horas posteriores a la entrada en vigencia del nuevo valor.

A su vez, las estaciones de servicio deberán comunicar cualquier modificación al público con el mismo criterio, a través de cartelería visible, en los surtidores y en sus canales digitales oficiales. El proyecto contempla tanto los aumentos como las reducciones de precios, de manera que los consumidores puedan conocer las variaciones antes de llegar al surtidor y tomar decisiones con información clara y accesible.

La propuesta adquiere especial relevancia frente a la implementación de sistemas de micropricing, que permiten modificar los valores de los combustibles en función de distintas variables del mercado, en algunas ocasiones incluso se desconoce el origen de los aumentos del combustible. En ese contexto, Rasquetti sostiene que la posibilidad de actualizar precios debe estar acompañada por reglas claras de información para quienes los pagan.

“Las empresas pueden tener libertad para establecer sus precios, pero los consumidores tienen derecho a saber cuánto van a pagar y a conocer los cambios antes de encontrarse en la fila del surtidor”, es uno de los principios que plantea la iniciativa.

El impacto de estas variaciones no se limita a quienes utilizan el automóvil para trasladarse. También alcanza a trabajadores que dependen del combustible para desarrollar su actividad cotidiana, como taxistas, remiseros, fleteros, repartidores y conductores de plataformas digitales.

Otro de los aspectos centrales del proyecto es que establece responsabilidades diferenciadas. Las sanciones para las empresas abastecedoras van desde multas equivalentes a 5.000 hasta 150.000 litros de nafta súper, mientras que para las estaciones de servicio se prevén multas de entre 100 y 500 litros. En caso de reincidencia, las abastecedoras podrán enfrentar la suspensión temporal de su habilitación comercial.

"Este proyecto no solo busca transparentar el precio de los combustibles sino también involucra a los municipios en el control y le brinda una herramienta a cada vecino de poder denunciar en un lugar de cercanía en caso de incumplimiento", aclaró la legisladora del Frente Renovador de la Tercera Sección Electoral.

La iniciativa también prevé la posibilidad de celebrar convenios con los municipios para descentralizar las tareas de fiscalización, facilitar los mecanismos de control y reclamo en cada distrito como así también le da el poder a cada vecino de la Provincia de Buenos Aires de realizar una denuncia dentro de su ciudad en caso de incumplimiento.

De esta manera, el proyecto busca fortalecer los derechos de los consumidores, brindar previsibilidad a las familias y a los sectores productivos y establecer condiciones de mayor transparencia en un mercado en el que los precios suelen modificarse con frecuencia.