Algunas experiencias cambian para siempre nuestra manera de mirar el mundo: la pérdida de alguien a quien amamos, el paso inevitable del tiempo, las decisiones que nos transforman y esas preguntas que aparecen cuando las certezas dejan de alcanzarnos. Sobre ese territorio profundamente íntimo escribe Carlos Felice Fioravanti en Permanecer humano. Una ética del amor, la pérdida y la presencia, su nuevo libro publicado por Editorial Dunken.

La obra propone un recorrido por las grandes inquietudes de la existencia desde una perspectiva filosófica y literaria. A lo largo de sus páginas, el autor reflexiona sobre aquello que permanece en las personas después del dolor, sobre la capacidad de reconstruir los vínculos y sobre el valor de conservar la empatía en una sociedad atravesada por la velocidad, la incertidumbre y las transformaciones constantes.

Con una prosa sensible, reflexiva y cercana, Felice Fioravanti aborda experiencias universales que adquieren una dimensión particular en la historia de cada lector. El amor, la ausencia, la memoria, la soledad y la esperanza encuentran su lugar en un ensayo que dialoga con la vida cotidiana y recupera preguntas esenciales acerca de nuestra condición humana.

Carlos Felice Fioravanti y su trayectoria literaria

La escritura ocupa un lugar significativo en la trayectoria intelectual de Carlos Felice Fioravanti. A través de sus ensayos, artículos y reflexiones, el autor ha construido un universo de pensamiento en el que convergen la filosofía, la ética, las relaciones humanas y los dilemas de la sociedad contemporánea.

Su producción escrita se caracteriza por una búsqueda constante de sentido. En sus textos conviven la observación de la realidad, las preguntas que acompañan la experiencia individual y una sensibilidad particular hacia las contradicciones de la naturaleza humana.

Esa vocación encuentra en Permanecer humano una expresión más extensa y personal. El libro nace de interrogantes que el escritor ha explorado durante años y que, con el tiempo, fueron adquiriendo una profundidad capaz de dar forma a una obra propia.

La perspectiva humanista atraviesa su escritura. Felice Fioravanti se interesa por la complejidad de los afectos, la experiencia del sufrimiento, las transformaciones de la identidad y el modo en que nuestras decisiones repercuten en la vida de los demás. Su mirada invita a detenerse en aquello que suele quedar relegado por las urgencias de todos los días.

Una reflexión sobre el amor, el duelo y la posibilidad de seguir adelante

Uno de los ejes centrales de Permanecer humano es la relación entre el amor y la pérdida. El autor examina cómo las ausencias modifican nuestra percepción del tiempo, de qué manera los recuerdos continúan habitando el presente y qué significa acompañar a otros cuando las palabras resultan insuficientes.

También se detiene en la dignidad, la ternura y la responsabilidad afectiva. En sus reflexiones aparece una preocupación por el endurecimiento emocional y por la facilidad con la que las personas pueden acostumbrarse a convivir con el sufrimiento ajeno.

El ensayo recupera la importancia de la presencia, la escucha y la comprensión como expresiones fundamentales de nuestra humanidad. Desde una escritura que combina profundidad filosófica y sensibilidad narrativa, el autor invita al lector a revisar sus propias experiencias y a descubrir nuevos significados en aquello que ha vivido.

Con esta publicación, Carlos Felice Fioravanti amplía su recorrido como escritor y lleva a un nuevo formato las inquietudes que distinguen su producción literaria. Permanecer humano se presenta como una lectura para quienes encuentran en los libros un espacio de reflexión sobre la vida, los afectos y las preguntas que acompañan nuestra existencia.

Incluso después de las pérdidas más profundas, cuando la vida modifica nuestros planes y nos obliga a reconsiderar lo que creíamos definitivo, permanece la posibilidad de seguir mirando al otro con sensibilidad, reconocer nuestra propia fragilidad y elegir qué clase de personas queremos ser.

Dónde conseguir “Permanecer humano”

Permanecer humano ya se encuentra disponible para encargar a través de la librería de Editorial Dunken, en el siguiente enlace:

https://entrelectoresyescritores.com/LIBRERIADKN/ficha.php?id=22574