Carolina, ¿cómo surgió Caroline Place y qué te inspiró a crear este espacio?

La primera vez que viajé a Inglaterra, apenas empecé a caminar por Londres, vi el cartel de una calle que decía Caroline Place. En medio de una ciudad que recién comenzaba a descubrir, había un rincón que llevaba mi nombre en inglés. Años después, cuando decidí crear un espacio propio en Instagram para compartir mi forma de trabajar, no dudé ni un segundo en llamarlo así. De esa manera nació Caroline Place, un proyecto donde reúno todo lo que aprendí en más de tres décadas enseñando inglés.

¿A quién está dirigida tu propuesta y qué diferencia tu método de la enseñanza tradicional de inglés?

Mi propuesta está pensada para personas que estudiaron inglés durante años, pero se bloquean al hablar o tienen dificultades para entender a un hablante nativo. Es una frustración muy habitual, porque terminan creyendo que perdieron el tiempo o que simplemente no tienen facilidad para los idiomas. Muchas veces, lo que hace falta es cambiar la forma de practicar. Hoy tenemos el inglés al alcance de la mano todo el tiempo y nunca hubo tanta información disponible, pero acumular recursos no alcanza. La diferencia está en saber cómo usarlos, elegir los que sirven, ordenarlos y hacerlos propios. Por eso, acompaño a cada alumno de manera personalizada. Juntos definimos qué quiere lograr y para qué, y diseñamos una forma de practicar que tenga sentido en su vida cotidiana.

¿Cómo evolucionó tu forma de enseñar desde tus comienzos hasta hoy?

Empecé a dar clases mucho antes de recibirme y nunca dejé de hacerlo, porque amo enseñar. Con los años, fui incorporando nuevas herramientas al explorar distintos enfoques y metodologías. La llegada de Caroline Place a Instagram marcó una nueva etapa. Me permitió darme a conocer y compartir una forma más práctica y visual de aprender inglés. Hoy, la tecnología y la inteligencia artificial nos abren nuevas posibilidades, tanto a profesores como a alumnos, para repensar la manera en que enseñamos y aprendemos.

¿Cuáles son los próximos pasos para Caroline Place?

Mi idea es seguir creciendo y llegar a más personas que tienen el inglés como una cuenta pendiente, sobre todo a quienes ya lo intentaron varias veces sin éxito. Pienso en quienes prefieren no participar en una reunión, dependen de otros para resolver situaciones en un viaje o dejan pasar oportunidades laborales por miedo a hablar inglés. También me interesa transmitir que aprender un idioma es una forma de ejercitar la memoria y la concentración a cualquier edad.

Caroline Place

Mail: [email protected]

Celular: +54 11 93145-0251

Instagram: @caroline__place