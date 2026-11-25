A un año de su apertura, Casa Palanti celebró su primer aniversario con un encuentro que reunió gastronomía, arte y música en uno de los edificios más singulares de Barrio Parque. La histórica residencia, diseñada en 1922 por el arquitecto italiano Mario Palanti, fue el escenario de una noche que convocó a invitados, amigos y colaboradores del proyecto, con una propuesta que trascendió el festejo para sumar también un componente solidario.

En esta ocasión, parte de lo recaudado durante la celebración será destinado a la Fundación del Hospital de Clínicas, una iniciativa que acompañó el aniversario y le otorgó un propósito especial al encuentro.

Con el acompañamiento de BMW y Moët & Chandon como sponsors oficiales, la celebración adoptó un formato de cóctel que permitió recorrer los distintos espacios de la residencia. La ambientación estuvo a cargo de Vale Quirós, quien acompañó la propuesta a través de una puesta que integró los elementos arquitectónicos originales con música en vivo, proyecciones y diferentes espacios de encuentro.

La gastronomía fue una de las grandes protagonistas de la noche. Juan Ventureyra, chef ejecutivo de Casa Palanti, diseñó una propuesta que recuperó algunos de los platos más reconocidos del restaurante en versiones especialmente pensadas para el formato de bandejeo. Entre las opciones hubo tartar de lomo, trucha curada, una selección de quesos y distintas experiencias con caviar, en un recorrido por los sabores y productos que forman parte de la identidad de la casa.

Juan Ventureyra, Chef ejecutivo de Casa Palanti

El cierre llegó con una preparación especialmente realizada para la ocasión: un tiramisú de cuatro metros, que se convirtió en uno de los momentos destacados del festejo. A la propuesta se sumó una barra de coctelería a cargo de Agostina Elena, quien creó tres tragos exclusivos para el aniversario, pensados para acompañar los diferentes momentos de la celebración.

Agostina Elena, Bartender y actriz

Más allá del encuentro, el primer aniversario también fue una oportunidad para hacer un balance de un proyecto que recuperó una de las propiedades más emblemáticas de Barrio Parque y la transformó en un restaurante de cocina porteña contemporánea, con referencias a la tradición italiana y una marcada atención al producto, la estacionalidad y la técnica.

La restauración del edificio estuvo a cargo de Eme Carranza Studio, que trabajó en la recuperación de materiales y detalles arquitectónicos originales, al mismo tiempo que incorporó nuevos espacios y elementos de diseño para acompañar su actual función gastronómica.

“Estamos muy agradecidos por este primer año, en el que encontramos una enorme satisfacción al ver que una de las propiedades más emblemáticas de Argentina volvió a brillar. Nos enorgullece haber podido convertirla en un punto de encuentro a la altura de una de las zonas más prestigiosas de Buenos Aires”, señaló Pablo Dayán, creador de Casa Palanti y responsable del proyecto.

Pablo Dayan, creador de Casa Palanti junto a Alejandro Macfarlane, Mauricio Macri y Dolores Teuly

La apertura del restaurante marcó el comienzo de una nueva etapa para la histórica residencia, conocida popularmente como la Casa Redonda. En pocos meses, Casa Palanti logró consolidar su propuesta gastronómica y obtuvo uno de sus primeros reconocimientos internacionales: su inclusión entre los restaurantes recomendados por la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza 2026, apenas siete meses después de su apertura.

“Sabemos que todavía tenemos mucho por mejorar y crecer, pero estamos convencidos de haber creado un lugar diferente para encontrarse y disfrutar de una propuesta gastronómica de primer nivel. Haber ingresado a la Guía Michelin, crecer mes a mes en cantidad de comensales, generar nuevos puestos de trabajo y sumar proveedores nacionales y aliados estratégicos es también nuestro mayor premio”, agregó Dayán.

De cara al segundo año, el proyecto ya anticipa nuevas propuestas que buscarán ampliar la experiencia más allá de la gastronomía. La intención es incorporar actividades y espacios vinculados con el arte, además de presentar un club de miembros con beneficios y novedades para quienes elijan formar parte de la comunidad de la casa.

Mauricio Macri y Dolores Teuly

“Este segundo año nos encontrará con nuevas propuestas dentro de la casa, espacios con arte y el lanzamiento de nuestro club de miembros, entre otras novedades. Estamos en constante transformación y tenemos muchas ganas de seguir creciendo”, adelantó Dayán.

En esta nueva etapa, BMW continuará acompañando a Casa Palanti como sponsor oficial. La alianza refleja la afinidad entre ambas marcas y una visión compartida en torno al diseño, la innovación y la creación de experiencias diferenciales.

Así, el primer aniversario de Casa Palanti no solo funcionó como una celebración de su recorrido, sino también como una oportunidad para reafirmar su identidad y proyectar lo que viene. Entre la recuperación de una pieza destacada del patrimonio arquitectónico porteño, una propuesta gastronómica que busca consolidarse y nuevas iniciativas para ampliar su universo, el restaurante celebró su primer año con una noche que reunió a quienes acompañaron el proyecto desde sus comienzos y sumó, a través de su colaboración con la Fundación del Hospital de Clínicas, un compromiso solidario.