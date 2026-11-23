En 2011, Mauro Chavarini puso en marcha un pequeño taller metalúrgico en San Carlos Centro, Santa Fe. Funcionaba en un galpón de aproximadamente 180 metros cuadrados, con una fresadora y herramientas prestadas, y estaba dedicado a fabricar piezas para otras industrias. Con trabajo e iniciativa, la actividad comenzó a ampliar su alcance.

El taller incorporó herramientas y conocimientos hasta dar un paso decisivo: comenzar a diseñar y fabricar máquinas completas. En 2017 desarrolló una sachetadora de salsa para helados, un hito que marcó el inicio de una nueva etapa. Ese mismo año se constituyó Chavarini Equipos S.R.L., fundada por Mauro y Augusto Chavarini, quienes continúan al frente de la compañía. Mauro se desempeña como gerente general y responsable comercial, mientras que Augusto está a cargo de la gerencia de producción.

Actualmente, la empresa diseña, desarrolla y fabrica maquinaria industrial para procesos de envasado y empaque. Trabaja principalmente con los sectores alimenticio, lácteo y químico, y atiende a industrias y pymes que buscan incorporar, actualizar y optimizar sus operaciones.

Su oferta comprende envasadoras rotativas, sachetadoras, sistemas Bag in Box, dosificadoras, mezcladoras, equipos de transporte, armadoras y cerradoras de cajas, soluciones de encajonado y sistemas de paletizado. Además de equipos estandarizados, desarrolla máquinas especiales y proyectos integrales según las características de cada proceso productivo.

Desarrollo propio y acompañamiento técnico

Uno de los principales diferenciales de Chavarini Equipos es contar con ingeniería y fabricación propias. Esta estructura permite diseñar soluciones específicas y mantener el control sobre el desarrollo y la producción. La propuesta incluye también instalación, puesta en marcha, capacitación, mantenimiento, asistencia técnica y provisión de repuestos.

Con los años, la compañía amplió su infraestructura y consolidó una planta propia de 1.500 metros cuadrados cubiertos. Incorporó maquinaria y tecnología, sumó personal especializado y conformó un equipo que actualmente está integrado por 15 personas. Así pasó de fabricar piezas mecanizadas a producir equipos completos e integrar distintas fases de una línea industrial.

Hoy puede abordar proyectos que conectan la dosificación y el envasado con el transporte, el encajonado y el paletizado. Esta posibilidad amplió su cartera de productos y su capacidad para responder a requerimientos de diferente escala y complejidad. La empresa ya comercializa e instala sus equipos en distintas provincias argentinas.

Inversiones para una nueva etapa

El desafío actual consiste en acompañar el crecimiento con una organización más profesionalizada, sin perder flexibilidad ni cercanía con los clientes. Para eso, trabaja en la sistematización de sus procesos internos, el fortalecimiento del servicio posventa y la incorporación de herramientas de gestión. También busca avanzar en la implementación de un sistema de calidad y en el proceso de certificación bajo la norma ISO 9001.

Entre los proyectos previstos se encuentra la ampliación de la planta productiva para aumentar la capacidad operativa. El plan contempla incorporar nuevas máquinas y herramientas, fortalecer los equipos de trabajo e instalar paneles solares como parte de una estrategia de eficiencia energética.

La expansión internacional es otro de los ejes de esta etapa. Luego de consolidar ventas e instalaciones en el mercado nacional, Chavarini Equipos busca desarrollar oportunidades en el exterior mediante la participación en ferias, misiones comerciales y la generación de nuevos vínculos. Para avanzar, busca fortalecer su estructura productiva y comercial.

Durante los próximos dos años, la compañía se propone incrementar la facturación y la cantidad de proyectos entregados, con un crecimiento rentable y ordenado. La estrategia combina inversiones en infraestructura y tecnología, desarrollo del capital humano, mejora continua y apertura de nuevos mercados.

Desde aquel primer taller de 180 metros cuadrados hasta su actual planta industrial, Chavarini Equipos construyó una trayectoria basada en la incorporación de capacidades y el desarrollo de ingeniería propia. Su próximo desafío es llevar esa experiencia a nuevos mercados y consolidarse como una empresa argentina capaz de convertir necesidades productivas en soluciones de envasado y empaque a medida.

chavariniequipos.com.ar

@chavariniequipossrl