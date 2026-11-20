María Laura, ¿cómo fueron tus inicios en la farmacia?

Soy farmacéutica y trabajé durante más de diez años en farmacia comunitaria. Con el tiempo, sentí la necesidad de volver a conectar con aquello que me había llevado a estudiar la carrera. Siempre me habían interesado la fitomedicina y las plantas medicinales, y en esa búsqueda conocí los hongos adaptógenos. Me atraparon desde el primer momento: empecé a estudiarlos, a incorporarlos a mi vida y a profundizar en sus usos tradicionales y en la investigación científica. Lo que comenzó como una inquietud personal terminó convirtiéndose en COFRE.

¿Qué son los hongos adaptógenos y por qué se estudian?

Son hongos que se estudian por su posible capacidad de ayudar al organismo a adaptarse al estrés y mantener su equilibrio. Algunos de los más conocidos son la melena de león, el reishi y el cordyceps. Cada uno tiene características particulares y despierta interés por sus posibles aplicaciones. Es un mundo que me atrapó por la combinación de conocimientos tradicionales milenarios e investigación científica actual, y en el que todavía queda mucho por descubrir.

¿Qué productos y servicios ofrece COFRE?

Desarrollamos y comercializamos suplementos naturales a base de hongos y plantas. Mi trabajo también incluye el asesoramiento farmacéutico, porque creo que detrás de cada producto tiene que haber información responsable, escucha y orientación. Me interesa que las personas puedan consultar, entender qué están consumiendo y tomar decisiones informadas.

¿Cuáles son los próximos pasos del proyecto?

Nos convertimos en un establecimiento elaborador de suplementos naturales, un paso enorme para un proyecto que nació de una charla en la playa. Quiero consolidarlo, seguir desarrollando productos y lograr que llegue a todo el país, manteniendo la esencia y el compromiso profesional que lo acompañan desde el comienzo.

¿Qué distingue a la propuesta dentro del rubro?

Mi formación como farmacéutica atraviesa todo lo que hago, desde la selección y el desarrollo de los productos hasta el asesoramiento. Me interesa estudiar qué evidencia científica existe, conocer los alcances y las limitaciones de cada ingrediente y comunicar con responsabilidad. Valoro los usos tradicionales, pero también considero fundamental distinguirlos de lo que está demostrado científicamente. Además, creo mucho en el trabajo interdisciplinario y en el intercambio con otros profesionales de la salud.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Buscaría antes herramientas y acompañamiento para emprender, porque llevar adelante un proyecto propio implica aprender mucho más que sobre la profesión de base. Pero no cambiaría esa búsqueda que me llevó hasta acá. Gracias a ella encontré una forma de ejercer la farmacia que me representa y que hoy puedo construir a través de este proyecto.

Datos de contacto

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