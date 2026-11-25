Cordis Campana nació en abril de 2016 de la mano del Dr. Lic. Christian Miguel De Bagge, con el objetivo de crear un espacio dedicado a la prevención, la salud y el entrenamiento supervisado. Bajo el lema “la prevención es salud”, se inició el Programa Cordis, centrado en actividades físicas con fines preventivos y en el monitoreo continuo de parámetros cardiovasculares como presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, garantizando un entrenamiento seguro y personalizado.

Actualmente, Cordis Campana ofrece un enfoque integral a través de distintas áreas especializadas: Medicina del Deporte, Kinesiología, Nutrición, Rehabilitación y Entrenamiento Físico. Trabajamos tanto con personas que buscan mejorar su calidad de vida como con deportistas amateur y profesionales que desean optimizar su rendimiento, siempre mediante programas adaptados a las necesidades y objetivos de cada paciente y/o alumno.

Su propósito es continuar creciendo y consolidándose como un Centro de referencia en medicina deportiva, entrenamiento, rehabilitación y prevención en la región. Buscan seguir incorporando nuevas herramientas, tecnología y servicios que permitan brindar una atención cada vez más completa, profesional e individualizada, manteniendo siempre la calidad humana como uno de sus principales valores.

Medicina deportiva y rehabilitación con seguimiento personalizado

Los diferencia su enfoque interdisciplinario, donde diferentes especialidades trabajan de manera conjunta para ofrecer tratamientos integrales. Priorizan el seguimiento personalizado, acompañando a cada persona durante todo su proceso de recuperación, entrenamiento o mejora de su bienestar. Además, apuestan a la incorporación de tecnología aplicada a la salud; en este sentido, son el único centro de la zona que realiza Termografía Infrarroja Médica, una herramienta innovadora para la evaluación, prevención y seguimiento de lesiones deportivas y procesos inflamatorios.

A lo largo de estos años, han construido un espacio donde la atención profesional se complementa con la cercanía humana. Por eso, invitan a todas las personas que deseen cuidar su salud, recuperarse de una lesión o mejorar su rendimiento físico a conocer Cordis Campana, donde encontrarán un equipo comprometido con el bienestar de cada paciente y alumno.

Cordis Campana

Dirección: Bertolini 573, Campana, Buenos Aires.

Tel.: 3489-628411

Mail: [email protected]

Instagram: @cordiscampana