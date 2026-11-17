Hay deseos que pensamos que se concretarán de manera natural, casi como un simple devenir de la vida. Para muchas personas, tener un hijo es uno de ellos. Sin embargo, ¿Qué sucede cuando ese deseo se encuentra con una realidad diferente de la que habíamos imaginado?
Cuando hablamos de infertilidad, hablamos de historias diversas. Personas que atraviesan largos tiempos de espera, otras que realizan tratamientos de reproducción humanamente asistida, quienes han logrado un embarazo pero su bebé no llegó a casa y quienes deciden volver a intentarlo. Experiencias diferentes que pueden compartir un mismo interrogante: ¿algún día tendremos a nuestro bebé en casa?
La incertidumbre es, quizás, uno de los aspectos más difíciles de transitar en este camino. Porque no se trata solamente de esperar, sino también de aprender a convivir con preguntas que muchas veces no tienen respuesta.
Estamos acostumbrados a planificar, tomar decisiones y actuar en función de nuestros objetivos. Sin embargo, frente a las dificultades reproductivas, podemos encontrarnos con una realidad en la que hacer todo lo que está a nuestro alcance no siempre es suficiente para alcanzar aquello que deseamos. Hay muchas variables que no dependen de nosotros y aceptar eso no siempre resulta sencillo.
Y entonces aparece una pregunta: ¿Cómo seguir adelante cuando no sabemos cuál será el desenlace? Esta pregunta, junto con muchas otras inquietudes, forma parte de lo que abordamos en los procesos de counseling.
Porque cuando hablamos de infertilidad, hablamos de una montaña rusa emocional, donde conviven emociones de todo tipo, incluso aquellas que parecen ser contradictorias.
Puede seguir estando presente el deseo de tener un hijo junto con un miedo enorme a que algo vuelva a salir mal. Pueden aparecer ganas de seguir intentándolo mientras se siente un profundo agotamiento que nos pide parar. Y a veces, lo que más necesitamos es poder reconocer todo eso sin sentir que deberíamos estar viviendo el proceso de otra manera.
Habitar la incertidumbre es un desafío en sí mismo, y hacerlo con acompañamiento profesional puede hacer el camino más liviano.
En los encuentros de counseling busco generar un espacio de escucha donde cada persona pueda reconocer sus necesidades, explorar sus recursos y encontrar maneras propias de atravesar este proceso, sin exigirse respuestas inmediatas ni certezas imposibles. Porque mientras esperamos que llegue ese bebé a casa, también hay una vida que merece ser vivida y cuidada.
Patricia Peruzzo
Counselor especializada en desafíos reproductivos
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