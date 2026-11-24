Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico? ¿Cómo definirías tu estilo?

Más que una inspiración, fue una necesidad profunda de expresar aquello que todavía no podía poner en palabras. Desde chica estuve vinculada al arte a través de la danza, el canto y el teatro, pero hace 18 años encontré en la pintura mi propio lenguaje.

Después de años de aprendizaje y experimentación, soñé una obra y decidí llevarla al lienzo. Fue una experiencia muy especial, porque de ese sueño nació mi universo simbólico: zapatos, rosas y jaulas que siguen acompañándome y adquiriendo nuevos significados. Mi trabajo combina lo figurativo y lo abstracto, con un lenguaje intuitivo y profundamente espiritual. A través de estos símbolos busco expresar mi manera de comprender la vida, el recorrido del alma, el amor incondicional, la libertad y la transformación personal.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Mi espacio de trabajo es mi refugio, ese lugar donde desconecto de lo racional para conectar con mi creatividad, mi intuición y mi espiritualidad. Pongo música, me entrego al proceso y dejo que aparezca aquello que necesito expresar.

Tengo mi atelier en Argentina, donde comenzó gran parte de mi recorrido, pero aprendí que puedo construir ese espacio donde esté. Vivir en distintos países me permitió conocer otros talleres, descubrir materiales y experimentar con técnicas que enriquecieron mi manera de crear. La meditación también forma parte de mi proceso creativo, porque me ayuda a conectar con una dimensión más profunda de mí misma. Para mí, pintar es un encuentro interior, un momento de libertad donde puedo dejar de lado las exigencias cotidianas y permitir que la intuición encuentre su propio lenguaje.

¿Qué técnicas y materiales utilizás para crear tus obras?

Me gusta experimentar y combinar distintas técnicas y materiales. Trabajo con acrílico sobre lienzo, collage, lápiz, pastel, betún de Judea, pintura asfáltica y dorado a la hoja. También exploré la acuarela, la carbonilla y la escultura en cerámica. Me interesa superponer texturas, trabajar con la asimetría y encontrar un equilibrio en cada composición. El dorado tiene un significado especial: representa la luz, la sabiduría y la abundancia, pero no desde lo material, sino desde nuestra riqueza interior y espiritual. Para mí, crear es también una forma de reconocer todo aquello que somos y que muchas veces olvidamos.

¿Qué proyectos tenés actualmente en marcha y qué objetivos te proponés para el futuro?

Actualmente estoy trabajando en una nueva serie de obras, y la primera de ellas formará parte, este noviembre, de la Semana de Arte Argentino en Barcelona, en la galería de arte contemporáneo Palacio Dalmes. También voy a participar en La Noche de los Museos, en la biblioteca de la Sociedad Científica Argentina, una oportunidad muy especial para compartir mi trabajo con nuevos públicos. Mi principal objetivo es continuar desarrollando mi universo artístico y que mi obra llegue a más personas, generando nuevos encuentros y espacios de intercambio. Me interesa especialmente descubrir qué despierta cada obra en quien la observa. Aunque mis símbolos nacen de experiencias personales y tienen un significado profundo para mí, creo que cada espectador puede encontrar en ellos sus propias emociones, preguntas e interpretaciones. Esa posibilidad de conectar con el otro, desde la sensibilidad y la libertad, es una de las cosas que más valoro del arte.

Jessi Geneux

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