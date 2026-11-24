Vivimos en una sociedad donde, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, parece que todo es personal. Desde una mínima opinión ajena hasta el comentario de una madre en el jardín, tendemos a procesar cada interacción a través del filtro del ego. Y, creeme, ahí reside gran parte de la violencia invisible que contamina nuestros vínculos cotidianos y profesionales.

No es lo mismo decir «Queridos padres, se están demorando en el pago de las cuotas» que lanzar un «Cada uno de ustedes está debiendo». En esa diferencia milimétrica entre hablar desde el rol o disparar desde la subjetividad se juega la calidad de nuestra comunicación y la salud de las relaciones.

¿Por qué nos duele tanto y cómo evitar reaccionar a la defensiva?

Muchas veces, cuando nos llega un correo de la empresa que cuestiona nuestro rendimiento o recibimos un mensaje desafiante, nuestra primera reacción es ponernos a la defensiva. Nos ponemos la camiseta de víctimas, interpretamos el mensaje como un ataque y respondemos desde la herida o el enojo.

Detrás de muchas comunicaciones deficientes puede haber malentendidos, mensajes enviados desde un rol o procesos automáticos. Para pasar de una comunicación reactiva a una propositiva, te propongo dos herramientas:

1.Hacer una pausa antes de responder. Si un mensaje te molesta, respirá hondo y tomate unos segundos. Si necesitás más tiempo, podés caminar, tomar agua o alejarte de la pantalla antes de contestar. 2.Separar los hechos de las interpretaciones. «Siempre me ignorás» es una interpretación. «Te mandé un mensaje y no tuve respuesta, ¿pasó algo?» describe lo ocurrido y abre la conversación. Al enfocarnos en los hechos, evitamos que el conflicto escale.

Comunicarnos con claridad nos ayuda a resolver los desacuerdos antes de que se conviertan en «incendios» que después debamos apagar.

Abro el debate en los comentarios. ¿Te cuesta separar lo personal de lo profesional cuando te enfrentás a una conversación difícil? ¿Cómo solés manejar esas situaciones?

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