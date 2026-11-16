El cansancio de tener que poder con todo

Por Romina Raschi
Nuestra sociedad no destruye a las personas de golpe: las mantiene funcionando mientras las consume. Aplaude su resistencia, aprovecha su entrega y llama fortaleza a la imposibilidad de detenerse. Pero detrás de cada persona capaz late todavía una pregunta que nadie formula: ¿quién la sostiene cuando ya no puede sostenerse?
Hay un cansancio que no se cura durmiendo. Nace de llegar a fin de mes, cuidar hijos, acompañar padres, conservar el trabajo, responder mensajes y sonreír ante una cámara segundos después de llorar. No pesa solo cuánto hacemos; pesa tener que aparentar que hacerlo no nos cuesta.
Somos la generación que aprendió a quebrarse sin alterar la agenda. La que convirtió el baño en refugio, el automóvil en confesionario y la madrugada en el único territorio donde estaba permitido derrumbarse. Llegamos a horario, cumplimos objetivos, felicitamos cumpleaños y resolvimos urgencias mientras nuestra vida interior permanecía, sentada lejos, aguardando nuestro regreso.
Nos llamaron resilientes. Parecía un reconocimiento, pero fue una condena. Si soportábamos tanto, podían exigirnos más. Si encontrábamos una solución, nadie necesitaba preguntarnos cómo estábamos. La fortaleza terminó convirtiéndose en un contrato silencioso: nosotros no caíamos y el mundo podía descansar sobre nuestros hombros.
La multitud que se derrumba de pie
No todo colapso interrumpe la vida. Algunos permiten continuar. La persona trabaja, conversa, compra alimentos y responde correos, pero ya no está verdaderamente presente. Ya no vive sus días: los administra. Su existencia se transforma en una empresa en crisis siempre abierta.
Entonces aparece el cuerpo, ese último testigo que no aprendió a mentir. Insomnio, ansiedad, irritabilidad y desgano no siempre anuncian fragilidad; a veces denuncian una vida tratada demasiado tiempo como un recurso renovable.
Vivimos bajo una crueldad disfrazada de mérito. Descansar genera culpa. Pedir ayuda parece incompetencia. Decir “no puedo” exige explicaciones. Hasta el autocuidado fue convertido en otra obligación por cumplir.
Tal vez el acto más valiente de esta época no sea resistir una batalla adicional, sino desertar de la guerra contra nosotros mismos. Reconocer el límite antes de convertirnos en ausencia. Permitir que alguien nos cuide. Comprender que nuestro valor no comienza donde empieza nuestra utilidad.
No estamos cansados de vivir. Estamos cansados de representar a la persona que puede con una vida que dejó de poder con nosotros.
Detenernos no será una derrota. Será el instante en que regresemos a buscarnos antes de que el mundo, satisfecho con absolutamente todo lo que entregamos, descubra que ya no queda nadie dentro de nosotros.
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