El insomnio y los despertares nocturnos afectan a más del 30% de la población global, convirtiéndose en uno de los problemas de salud más silenciosos y desafiantes de la vida moderna. Para comprender por qué ocurre, resulta fascinante unir la precisión de la ciencia occidental con la sabiduría ancestral de la medicina oriental.

Desde la perspectiva occidental, el insomnio surge cuando el sistema nervioso no logra desconectarse. El estrés diario, las pantallas y los malos hábitos elevan los niveles de cortisol, atrapando al cerebro en un estado de alerta constante que arruina el descanso profundo.

En paralelo, la medicina oriental interpreta las interrupciones nocturnas mediante un mapa energético muy preciso:

•De 23:00 a 1:00 a.m. (Hígado): Despertarse aquí suele reflejar frustración reprimida, enojo o problemas que no pudimos soltar durante el día. •De 1:00 a 3:00 a.m. (Vesícula Biliar): Coincide con altos niveles de autoexigencia o dificultad para tomar decisiones vitales. •De 3:00 a 5:00 a.m. (Pulmón): Se asocia profundamente con la melancolía, duelos no cerrados o tristezas que la mente procesa en silencio.

La clave del éxito terapéutico radica en integrar ambos mundos. Occidente aporta herramientas indispensables como una correcta higiene del sueño, apagar dispositivos y aplicar terapia cognitivo-conductual. Oriente complementa con acupuntura, técnicas de respiración consciente, yoga y meditación, evitando cenas pesadas, mate o café a última hora.

Para lograr un buen descanso, se recomienda evitar el café y el mate a partir de las 16:00 o 17:00 horas, ya que sus estimulantes bloquean los mecanismos naturales que inducen el sueño.

La gran enseñanza que nos deja este enfoque integrador es que el insomnio no es un enemigo al que debamos combatir con fármacos automáticos, sino un valioso mensajero interno. Cuando bajamos las revoluciones y escuchamos lo que el cuerpo necesita resolver, el descanso profundo vuelve a ser un refugio natural.

Edgardo Fernando Beccaria - Mn:128018

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