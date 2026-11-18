Muchas pymes van a poder respirar un poco más tranquilas. Una resolución del Ministerio de Economía, publicada el 4 de noviembre, extendió hasta el 30 de junio de 2027 la suspensión de los juicios de cobro y de los embargos de cuentas por deudas con ARCA.

El beneficio alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas con certificado MiPyME vigente, y también a las personas y sucesiones que ARCA considere pequeños contribuyentes.

La deuda no desaparece

En la práctica, durante estos meses nadie debería encontrarse con la cuenta bloqueada justo cuando tiene que pagar sueldos o proveedores. Pero conviene leer la letra chica: la deuda no se perdona. Sigue existiendo y sigue sumando intereses.

“El riesgo es tomar la tregua como si fuera un perdón”, advierte el contador Carlos Piccinini, CEO de Piccinini y Asociados. “Si en junio de 2027 la deuda es más grande que hoy, el problema también lo será”.

¿Y los embargos que ya existían?

Acá aparece un punto importante. La pausa frena lo nuevo, pero no lo que ya estaba en marcha. Quien ya tenía un juicio iniciado o una cuenta embargada antes de la resolución no queda alcanzado por este beneficio.

Para esos casos hay una salida: un plan de pagos extendido de 18 cuotas, que permite incluir la deuda vencida hasta octubre de 2026. Es la herramienta para ordenar la situación y empezar a dar vuelta la página.

Tres pasos para aprovechar el tiempo

Primero, saber cuánto se debe: revisar la cuenta en ARCA y no olvidar las deudas provinciales, que pueden no estar incluidas.

Segundo, comparar: ver si conviene entrar en un plan de pagos o seguir acumulando intereses.

Tercero, hacer números: armar un presupuesto realista para pagar las cuotas sin ahogar el negocio.

El caso de la empresa familiar

Cuando fallece el fundador y los bienes quedan en una sucesión sin resolver, las deudas fiscales también se heredan. Y muchas veces nadie sabe qué se debe hasta que llega una intimación.

“La deuda fiscal es uno de los temas que más peleas genera entre hermanos, porque nadie quiere pagar lo que no generó”, explica Piccinini. “Tenerla identificada y acordar cómo pagarla antes de repartir evita muchos conflictos”.

La pausa da aire. Bien usada, es la oportunidad de ordenar las cuentas con calma y llegar a mediados de 2027 con todo resuelto. Para más información, contactanos.

Dr. Carlos Piccinini – Director CEO

Piccinini y Asociados S.A.

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