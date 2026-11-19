Este 19 de noviembre, 144 países celebran el Día de la Mujer Emprendedora. WEDO, la organización que creó la fecha y la celebra oficialmente, realizó su primera edición en 2014 en la sede de Naciones Unidas. En la Argentina, esa historia cumple diez años: me tocó abrir el capítulo en 2016, tras ser convocada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al Global Entrepreneurship Summit, en Stanford. Desde entonces, el 19N recorrió La Rioja, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras provincias.

En una década, los desafíos cambiaron. Primero fue la visibilidad; después, las redes y el financiamiento. Hoy, la inteligencia artificial.

Según la encuesta nacional de nadIA (CEPE Di Tella y Fundar), el 41,6% de las pymes argentinas ya usa al menos una tecnología de IA. Pero el 57,4% no mide su impacto y, en el 44,4% de los casos, áreas o empleados la adoptan por su cuenta. La tecnología llegó antes que la estrategia.

En el caso de las mujeres, hay un matiz. Una investigación de la Harvard Business School, basada en 18 estudios con más de 140.000 personas, estimó que ellas adoptan la IA generativa un 25% menos que los varones. No por falta de capacidad, sino de confianza: pesan las dudas éticas y el temor a ser juzgadas como menos competentes.

Esa cautela tiene valor. Las preguntas que muchas emprendedoras se hacen sobre la ética o los datos de sus clientes son las que necesita una buena estrategia de IA. El desafío es que la prudencia se convierta en criterio, y no en distancia.

Por eso WEDO lanzó en 2024 un programa global y gratuito de formación en IA, con la meta de llegar a un millón de mujeres. El año pasado, desde la Argentina, acompañamos a emprendedoras en esa formación.

Como consultora lo veo a diario: no avanza más quien aprende más herramientas, sino quien primero define qué decisión quiere mejorar.

Hace diez años, celebrar el 19N era decir que las mujeres también emprenden. Hoy el desafío es otro: que emprendedoras y líderes de negocios no solo usen la inteligencia artificial, sino que decidan para qué.

Cecilia Ribecco es consultora en modelos de negocio, innovación y sostenibilidad (ESG) con mirada humana, y conferencista. Fue vicepresidenta de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) entre 2021 y 2023. Es Embajadora Argentina del Día de la Mujer Emprendedora (WEDO), movimiento que lidera en el país desde 2016.