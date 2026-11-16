Emprendimientos S.W.: casi dos décadas transformando el desarrollo de Canning

Desde 2007, Emprendimientos S.W. acompaña la transformación urbana de Canning, en el sur del Gran Buenos Aires. Su historia comenzó con la construcción de Toscas Shopping, inaugurado en 2008, cuando la zona todavía tenía un importante potencial de crecimiento. La apuesta fue desarrollar espacios que no solo respondieran a las necesidades comerciales de la comunidad, sino que también contribuyeran a consolidar un nuevo polo de actividad económica.

A lo largo de casi dos décadas, la empresa amplió su presencia y diversificó sus proyectos. Actualmente, cuenta con más de 60.000 m² desarrollados en el corredor y activos que abarcan los segmentos comercial, corporativo y logístico.

El desarrollo de estos espacios responde a una mirada integral del territorio: acompañar el crecimiento de la población, facilitar la actividad de las empresas y acercar servicios a quienes viven y trabajan en Canning. La combinación de propuestas comerciales, oficinas y superficies logísticas permite atender necesidades diferentes dentro de un mismo corredor, con proyectos que se complementan entre sí.

En esa evolución, la planificación y la conectividad cumplen un papel central. La incorporación de nuevas superficies y formatos busca ampliar las posibilidades de uso del entorno y fortalecer su atractivo para marcas, profesionales e inversores. De esta manera, Emprendimientos S.W. proyecta su crecimiento sobre la experiencia acumulada y una lectura de las oportunidades que ofrece una zona en permanente desarrollo.

Uno de sus principales hitos fue la evolución de Toscas Shopping, que hoy reúne 33.000 m² y 115 locales comerciales, con una propuesta que integra marcas nacionales e internacionales, gastronomía, entretenimiento y servicios. La expansión del centro comercial acompañó el crecimiento de Canning y su consolidación como destino de compras y encuentro para los habitantes de la zona sur.

En 2014, la compañía incorporó una nueva dimensión a su estrategia con Toscas Office I, un edificio corporativo de 9.000 m², 100 oficinas y tres locales comerciales. En 2022, avanzó también en el segmento logístico con un parque de 23.000 m² distribuidos en dos naves industriales, orientado a operaciones de almacenamiento y distribución.

En 2026, la evolución del polo corporativo continúa con Toscas Office II, un desarrollo de 11.000 m² que incorpora 110 oficinas y dos locales comerciales. La propuesta busca responder a la demanda de espacios profesionales flexibles, bien ubicados y conectados con los principales servicios del corredor.

Una nueva etapa: Distrito Toscas

El próximo capítulo de la compañía es Distrito Toscas, un proyecto que integra los desarrollos existentes y proyecta un ecosistema comercial, corporativo y residencial. La iniciativa busca articular distintas actividades en un mismo entorno, generando nuevas oportunidades para empresas, inversores, marcas y residentes.

Entre los proyectos previstos se destaca una nueva ampliación de Toscas Shopping, con más de 10.000 m² adicionales, 26 locales modulares, espacios comerciales de grandes superficies y 500 cocheras. La propuesta contempla nuevos formatos comerciales y una infraestructura que permitirá acompañar el crecimiento de la actividad en el área.

La visión de Distrito Toscas se completa con Toscas Residence, la futura propuesta residencial de la compañía, que ampliará el concepto de desarrollo hacia un modelo de usos mixtos, donde vivir, trabajar, comprar y disfrutar formen parte de una misma experiencia urbana.

Una visión de largo plazo

La estrategia de Emprendimientos S.W. se apoya en la identificación de ubicaciones con potencial, la planificación integral de cada proyecto y una gestión que abarca desde la ejecución hasta la comercialización y operación. Su objetivo es generar valor sostenible para clientes, inversores, marcas y la comunidad.

En un corredor que continúa transformándose, la compañía apuesta a seguir invirtiendo en infraestructura, ampliar la oferta comercial y corporativa y contribuir a la generación de empleo y actividad económica.

La historia de Emprendimientos S.W. refleja una convicción que se mantiene desde sus comienzos: el desarrollo inmobiliario puede ser también una herramienta para construir ciudad. Con Distrito Toscas, la empresa busca profundizar esa visión y acompañar la próxima etapa de crecimiento de Canning.

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